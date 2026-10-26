Po údere do hlavy siahol po tabletke a vychytal nulu. Škorvánek: Premýšľal som, či budem striedať

Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek napriek nepríjemnému úderu do hlavy doviedol Hradec Králové k víťazstvu nad Pardubicami 2:0 v nedeľnom zápase 14. kola českej extraligy.
Tridsaťročný reprezentant zneškodnil všetkých 27 striel súpera a pripísal si prvé čisté konto v sezóne. Po stretnutí však priznal, že pre zdravotné ťažkosti vážne uvažoval o striedaní.
Premýšľal som, či budem striedať
„Dostal som tam do hlavy ramenom, takže som premýšľal, či budem striedať,“ prezradil Škorvánek pre Český rozhlas.
Nepríjemný moment prišiel už v úvode stretnutia, keď musel čeliť viacerým nebezpečným príležitostiam súpera.
„Chvíľu ma bolela hlava, ale potom ma to prešlo,“ dodal slovenský brankár. Podľa vlastných slov mu pomohlo aj to, že sa prestal zaoberať okolnosťami a sústredil sa výlučne na svoj výkon.
Škorvánek v rozhovore pre český denník Sport spresnil, že počas prvej reklamnej prestávky siahol po lieku.
„Vzal som si tabletku počas prvej reklamnej prestávky,“ uviedol. Následne sa jeho stav zlepšil a mohol pokračovať v stretnutí. Napriek problémom predviedol viacero výborných zákrokov.
Pardubice si už v úvodnej tretine vypracovali sériu nebezpečných príležitostí, no slovenský gólman svoj tím podržal.
Hrali sme veľmi solídny zápas
Počas zápasu dvakrát zneškodnil aj samostatný únik Jana Stránskeho, ktorý ho nedokázal prekonať ani po blafákoch. „Hrali sme veľmi solídny zápas s ohľadom na kvalitu súpera,“ zhodnotil Škorvánek pre Sport.
Jeho výkon vyzdvihol aj asistent trénera Hradca Králové Petr Koukal. „Dnes to jednoducho 'Škorvi' vychytal,“ povedal podľa oficiálneho klubového webu.
Zdôraznil, že slovenský reprezentant zlikvidoval tri samostatné úniky. Uznanie mu vyslovil aj tréner hostí Filip Pešán.
„Vynikajúci domáci brankár nás nepustil k vyrovnaniu alebo dokonca do vedenia,“ konštatoval. Hradec tak vyhral aj druhé východočeské derby v sezóne, v úvodnom kole triumfoval na ľade Pardubíc 5:3.
Mountfield sa po triumfe nachádza na štvrtej priečke tabuľky, Pardubiciam patrí druhé miesto.