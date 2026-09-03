V Česku chcú dať víťazovi prvej ligy čas na baráž. Cieľom vedenia zostáva priamy postup

Víťaz prvej hokejovej ligy v Česku bude mať oproti minulej sezóne viac času na prípravu pred barážou o extraligu.
Vedenie druhej najvyššej súťaže upravilo program tak, aby zvýšilo šance svojho zástupcu na postup medzi elitu.
Prezident združenia prvoligových klubov Stanislav Tichý na štvrtkovej tlačovej konferencii zároveň uviedol, že rokuje s hokejovým zväzom a vedením extraligy o úprave baráže. V ideálnom prípade by však zmena mohla prísť až od sezóny 2028/29.
Nás maximálne uspokojí priamy postup a zostup
„Sme niekde uprostred rokovaní, takže zatiaľ nie je nič, čo by sme mali alebo chceli prezentovať. Nás maximálne uspokojí priamy postup a zostup.
Musíme byť však realistickí a v tejto ani v ďalšej sezóne sa tak nestane. Náš cieľ je stále rovnaký – priamy postup a zostup,“ povedal Tichý. Konkrétnejšie rokovania nechcel opisovať, aby nezhoršil pozíciu prvoligových klubov.
Extraligové kluby a ich asociácia dlhodobo väčšinovo odmietajú priamy postup a zostup. Prvá liga sa pre nadchádzajúcu sezónu rozhodla upraviť svoj program tak, aby víťaz získal viac času na prípravu pred barážou.
Zatiaľ čo tento rok mala Jihlava po triumfe vo finále prvej ligy iba tri dni voľna, teraz bude mať víťaz minimálne desať dní. Ak by navyše vyhral finálovú sériu 4:0 na zápasy, bude to až 16 dní.
Viac času získala prvá liga zmenou formátu predkola play-off, ktoré budú hrať tímy na 5. až 12. mieste po základnej časti.
Takto sa nedá hrať žiadna hokejová súťaž
„Z nášho pohľadu je to maximum, ako môžeme program upraviť. Veď nie je možné, aby sme končili finále play-off v rovnaký deň, ako sa končí základná časť extraligy.
To by sme museli základnú časť ukončiť plus-mínus koncom januára. Vo februári by sme hrali play-off a na začiatku marca by sme určovali víťaza.
Takto sa Maxa liga hrať nedá, takto sa nedá hrať žiadna hokejová súťaž, ktorá chce mať nejaký kredit, meno a sledovanosť,“ vyhlásil Tichý.
Nová sezóna prvej ligy sa začne budúcu stredu. Oproti predchádzajúcemu ročníku ju bude po novom hrať Havířov, ktorý nahradil Porubu.
Po dvoch rokoch bude Třebíč hrať na svojom zrekonštruovanom štadióne. Výraznou zmenou je zníženie počtu cudzincov zo šiestich na troch.
Do pravidiel bola po novom zavedená takzvaná trénerská výzva pri nedovolenom bránení brankárovi.
Od ďalšej sezóny musia byť na všetkých štadiónoch nainštalované pružné mantinely.