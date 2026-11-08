Český minister nazval hokejistky mužatkami. Politička to označila za nechutný faul

Minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristi) sa v priebehu budúceho týždňa stretne s vedením českého hokeja v súvislosti s organizáciou januárových majstrovstiev sveta žien.
Nevie si predstaviť, že by sa na nich zúčastnili ruské športovkyne. V diskusnej relácii CNN Prima News pripomenul, že Česko ruským športovcom neudeľuje víza.
V súčasnosti rieši, ako postupovať v prípade, ak by ruské športovkyne pricestovali zo schengenského priestoru.
Členovia vlády v uplynulom týždni označili rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu o okamžitom návrate Ruska do medzinárodných turnajov za nešťastné. Účasť ruských hokejistov na českých športoviskách si nevedia predstaviť.
Opozícia hovorí o možnosti povýšiť vládne nariadenie týkajúce sa víz pre ruských športovcov na úroveň zákona.
Macinka sa dostal do sporu s bývalým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským (poslanecký klub ODS), keď vyhlásil, že ľadový hokej je podľa neho mužským športom, a dodal, že „feministky“ tak budú musieť prežiť „bez ruských mužatiek“.
Lipavský označil tento výrok za nevhodný. Za nechutný faul označila Macinkov výrok na sociálnej sieti X podpredsedníčka Poslaneckej snemovne Michaela Šebelová (STAN).
„České hokejistky robia svojimi výkonmi Česku lepšiu službu a dôstojnejšiu reprezentáciu než Petr Macinka vo funkcii ministra zahraničných vecí,“ uviedla.
„Za takúto ‚úctu‘ k ženám, ktoré nás reprezentujú, by si najskôr zaslúžil niekoľko symbolických krosčekov na ľade a potom tréning MMA sparingu.
Možno by sa mu rozsvietilo,“ komentoval Macinkov výrok na sieti X poslanec TOP 09 Marek Ženíšek.
Macinkove výroky o hokejistkách vyvolali kritiku
Výroky svojho straníckeho predsedu následne zmiernil na sociálnej sieti X minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Šťastný (Motoristi).
„Ženský ľadový hokej má viac ako 130-ročnú históriu. Naše hokejistky reprezentujú Českú republiku, dosahujú mimoriadne športové úspechy a sú inšpiráciou pre ďalšie generácie dievčat.
Osobne si nesmierne vážim všetky ženy, ktoré sa venujú ľadovému hokeju. Je to náročný, tvrdý a dynamický šport, ktorý si vyžaduje obrovské nasadenie, disciplínu a odhodlanie,“ napísal.
Podľa neho si rovnaký rešpekt a podporu zaslúžia ženy vo všetkých športových odvetviach vrátane tých, ktoré boli historicky považované prevažne za mužskú doménu, ako napríklad futbal či motoristický šport.
Rozhodujúce sú športové výkony, usilovnosť a odhodlanie, nie predsudky, uzavrel.
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji žien do 18 rokov sa majú uskutočniť v januári v Ostrave.
Macinka a Lipavský sa zhodli, že si nevedia predstaviť, aby počas vojny na Ukrajine znela v Česku ruská hymna.
Česko hľadá spôsob, ako zabrániť účasti Rusku
O organizácii športového podujatia chce Macinka rokovať s predsedom Českého zväzu ľadového hokeja Aloisom Hadamczikom a viceprezidentom Medzinárodnej hokejovej federácie Petrom Břízom.
Stretnutie plánoval už v uplynulom týždni, pre chorobu sa však nemohol uskutočniť. Hadamczik vo štvrtok uviedol, že Český zväz ľadového hokeja bude v súvislosti s avizovaným bojkotom zápasov proti Rusku na majstrovstvách sveta, ako aj pri organizácii januárového šampionátu hráčok do 18 rokov, potrebovať pomoc vlády.
„Vláda musí rozhodnúť, že im nebudú udelené víza. Do schengenského priestoru síce môžu pricestovať, ale polícia môže povedať, že tu nemôžu vykonávať svoju činnosť,“ povedal Hadamczik.
Podľa šéfa zväzu bude národný tím potrebovať pomoc najvyšších predstaviteľov štátu aj v prípade prípadného bojkotu zápasu proti Rusku na majstrovstvách sveta.
„Nemôžeme jednoducho povedať, že s nimi nebudeme hrať. Boli by sme za to sankcionovaní a spadli by sme do skupiny B.
Potrebujeme zásah vyššej moci, a tým je rozhodnutie našej vlády, ktorá nám zakáže hrať s touto krajinou,“ uviedol Hadamczik. Napríklad Lotyši majú hranie zápasov proti Rusku zakázané zákonom.