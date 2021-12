Česi oznámili konečnú nomináciu, predstavili aj meno kapitána

EDMMONTON. Do konečnej nominácie českej hokejovej reprezentácie na MS do 20 rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer sa nedostali obranca Matěj Pinkas a útočníci Jaroslav Chmelař so Stanislavom Vrhelom.

Tréner národného tímu Karel Mlejnek sa musel rozhodnúť bez prípravných zápasov, ktoré organizátori turnaja na poslednú chvíľu zrušili.