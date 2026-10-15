Hradec uspel vďaka Slovákom. Gólman zlikvidoval desiatky striel a útočník žiaril

Česká extraliga - predohrávka 11. kola
HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Góly: 6. Svozil (M. Sukeľ) – 14. Radil (Tamáši), 19. Tamáši, 47. Radil, 59. Perret
/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas/
Slovenský hokejista Alex Tamáši pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Hradca Králové na ľade Litvínova 4:1 vo štvrtkovej predohrávke 11. kola českej extraligy.
Mountfield poskočil na tretie miesto tabuľky aj zásluhou slovenského brankára Stanislava Škorvánka, ktorý zlikvidoval 42 striel domácich.
V drese Litvínova, ktorý zostal na 10. priečke, zaznamenal asistenciu Matúš Sukeľ.