Hradec uspel vďaka Slovákom. Gólman zlikvidoval desiatky striel a útočník žiaril

Alex Tamáši (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi
Alex Tamáši (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: Mountfield HK/Facebook)
TASR|15. okt 2026 o 20:18
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Slováci Alex Tamáši a Stanislav Škorvánek ťahali Hradec Králové k výhre 4:1 na ľade Litvínova.

Česká extraliga - predohrávka 11. kola

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Góly: 6. Svozil (M. Sukeľ) – 14. Radil (Tamáši), 19. Tamáši, 47. Radil, 59. Perret

/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas/

Slovenský hokejista Alex Tamáši pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Hradca Králové na ľade Litvínova 4:1 vo štvrtkovej predohrávke 11. kola českej extraligy.

Mountfield poskočil na tretie miesto tabuľky aj zásluhou slovenského brankára Stanislava Škorvánka, ktorý zlikvidoval 42 striel domácich.

V drese Litvínova, ktorý zostal na 10. priečke, zaznamenal asistenciu Matúš Sukeľ.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Alex Tamáši (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi
    Alex Tamáši (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi
    Hradec uspel vďaka Slovákom. Gólman zlikvidoval desiatky striel a útočník žiaril
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