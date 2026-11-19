Česká extraliga – predohrávka 20. kola
Motor České Budějovice – HC Sparta Praha 4:6 (1:1, 3:0, 0:5)
Góly: 16. Bulíř, 26. Bell, 33. Lantoši, 37. Koláček (Lantoši) – 15. a 42. Blümel, 43. Sekáč, 52. Hradec, 54. Vesalainen, 59. N. Seppälä
Slovenský hokejista Róbert Lantoši zaznamenal vo štvrtkovej predohrávke 20. kola českej extraligy gól a asistenciu, jeho České Budějovice však prehrali so Spartou Praha 4:6.
Domáci viedli na začiatku tretej tretiny 4:1, no sľubný náskok neudržali a v závere päťkrát inkasovali. Za stavu 4:3 dostal Lantoši trest na 2+2 min za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a hostia následne dvakrát využili početnú výhodu.
České Budějovice tak zostali v tabuľke na štvrtom mieste, „rudí“ sa posunuli na piatu priečku, pričom na súpera strácajú už len bod.
Hlasy po zápase:
David Vrbata (České Budějovice): "My to nemôžeme na základe výsledku v tej tretej tretine hodnotiť veľmi pozitívne. Mali sme slušný vstup do stretnutia. Mali sme tam šance a dali sme bremeno. Mali sme samostatný nájazd, jednu situáciu dvoch na jedného. Paradoxne Sparta išla do vedenia, potom sme srovnali. V druhej tretine sme hrali výborne. Za to hovorí výsledok po dvoch tretinách 4: 1 sám za seba. V tretej tretine to bol blackout. Dostali sme tri bránky v oslabení, potom do prázdnej brány. Začiatok tretej tretiny sa nám vôbec nepodaril. Tým gólom na 4:2 sme Spartu dostali do hry. Je to pre nás kruté, ale za tú tretiu tretinu sme si nezaslúžili bodovať. "
Tomáš Netík (Sparta): "Zápas sa mi hodnotí pozitívne. Malo to z našej strany dve tváre, pretože to bolo po druhej tretine 1:4. Za stavu 1:1 sme mali presilovku a mali sme dobré šance na to, aby sme dali na 2:1. Žiaľ, nedali sme a potom nás Budějovice dvoma zlepenými gólmi potrestali. Do tretej tretiny sme za stavu 1:4 potrebovali dobre vstúpiť. To sa nám podarilo. Bola tam viera v náš tím a potenciál, ktorý veríme, že má. Naplno ho ukázal v tej tretej tretine, išli sme si za tým a podarilo sa nám to ešte otočiť. Takže za nás veľmi pozitívne. Hlavne tá tretia tretina a tá schopnosť zápas za nepriaznivého stavu zvládnuť. Podarilo sa nám streliť gól, potom sme si pomohli presilovkou. Využili sme tri. Bola tam energia z toho tímu, zrazu jednoducho vzišla a nebolo tam nič, ako že mávnete prútikom a zrazu to pôjde. Nejaké zápasy to nešlo, dnes tam tá energia, ktorú hľadáme, bola. Dúfam, že to prenesieme do ďalších stretnutí a chlapci prídu na to, že to vieme hrať a je to v nás. "