Lantoši zažiaril v českej lige. Výrazne sa podieľal na triumfe tímu, prekonal Rabčana

Česká extraliga - 8. kolo
Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Góly: 13. Lantoši, 20. Olesen (Lantoši), 23. Pour, 51. Bell (Lantoši), 58. Štencel - 50. Irving (Cingel)
Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši zaznamenal gól a dve asistencie v pondelkovom zápase 8. kola českej extraligy.
Výrazne tak prispel k triumfu Českých Budějovíc nad Kometou Brno 5:1. Lantoši otvoril skóre v 13. minúte a pripísal si premiérový presný zásah v novej sezóne.
Následne asistoval pri góloch Nicka Olesena na 2:0 a Petera Bella na 4:1. V ôsmich dueloch sezóny tak nazbieral už osem kanadských bodov za gól a sedem asistencií (1+7).
České Budějovice sa vďaka triumfu posunuli na piate miesto tabuľky, Kometa zostala na 11. priečke.
V bránke hostí začal slovenský brankár Eugen Rabčan, ktorý po treťom inkasovanom góle v 23. minúte prenechal miesto Alešovi Stezkovi.
Pri jedinom presnom zásahu Brna si asistenciu pripísal jeho krajan Lukáš Cingeľ.