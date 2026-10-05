Lantoši zažiaril v českej lige. Výrazne sa podieľal na triumfe tímu, prekonal Rabčana

Róbert Lantoši
Róbert Lantoši (Autor: X / Banes Motor České Budějovice)
TASR|5. okt 2026 o 20:20
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V ôsmich dueloch sezóny nazbieral už osem kanadských bodov.

Česká extraliga - 8. kolo

Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Góly: 13. Lantoši, 20. Olesen (Lantoši), 23. Pour, 51. Bell (Lantoši), 58. Štencel - 50. Irving (Cingel)

Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši zaznamenal gól a dve asistencie v pondelkovom zápase 8. kola českej extraligy.

Výrazne tak prispel k triumfu Českých Budějovíc nad Kometou Brno 5:1. Lantoši otvoril skóre v 13. minúte a pripísal si premiérový presný zásah v novej sezóne.

Následne asistoval pri góloch Nicka Olesena na 2:0 a Petera Bella na 4:1. V ôsmich dueloch sezóny tak nazbieral už osem kanadských bodov za gól a sedem asistencií (1+7).

České Budějovice sa vďaka triumfu posunuli na piate miesto tabuľky, Kometa zostala na 11. priečke.

V bránke hostí začal slovenský brankár Eugen Rabčan, ktorý po treťom inkasovanom góle v 23. minúte prenechal miesto Alešovi Stezkovi.

Pri jedinom presnom zásahu Brna si asistenciu pripísal jeho krajan Lukáš Cingeľ.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Róbert Lantoši sa teší so spoluhráčmi tímu Motor České Budějovice.
    Róbert Lantoši sa teší so spoluhráčmi tímu Motor České Budějovice.
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