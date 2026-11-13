Bojkot áno, ale nie na príkaz. Česká vláda nezakáže hokejistom nastúpiť proti Rusku

Česká vláda podľa ministra pre šport Borisa Šťastného nepočíta so schválením zákona či iného opatrenia, ktorým by zakázala reprezentantom Česka nastupovať proti Rusku.
Šťastný to dnes povedal na otázku ČTK novinárom v snemovni. Znamenalo by to podľa neho zásah do samosprávy športových zväzov, ktoré to musia riešiť samy.
Šéf hokejového zväzu Alois Hadamczik minulý týždeň povedal, že rozhodnutie štátu by predstavovalo zásah vyššej moci a hokejovej reprezentácii by umožnilo bojkotovať možné zápasy s Ruskom.
"My nechceme a nebudeme zasahovať zväzom, klubom, asociáciám, olympijskému výboru, do ich rozhodovania. Jednoducho by to nebolo správne. Štát toto nemá robiť. Oni majú vlastnú samosprávu a oni sa musia sami rozhodnúť, ako k tomu chcú pristupovať," povedal dnes Šťastný.
Český hokejový zväz sa už pripojil k krajinám, ktoré po rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu vrátiť Rusko na svetové šampionáty odmietajú proti ruskej reprezentácii nastúpiť.
Zväz sa na pomoc vlády spoliehal
Šťastný bezprostredne po výroku arbitráže uviedol, že nemá žiadnu legislatívnu možnosť brániť českým športovcom v účasti na podujatiach, kde môžu súperiť s Rusmi.
"A ani to nechcem robiť, pretože by som pokladal za nepatričné poškodzovať ich športovú kariéru kvôli tejto veci," uviedol.
Hadamczik povedal, že národný tím bude potrebovať pomoc vrcholných predstaviteľov štátu pri prípadnom bojkote duelov s Rusmi.
"Nemôžeme len tak povedať, že nebudeme s nimi hrať. To by sme boli sankcionovaní a spadli do B-skupiny. Potrebujeme zásah vyššej moci," uviedol. Napríklad Lotyši majú zákonom zakázané hrať s Ruskom.
Minister dnes povedal, že by predpis so zákazom štartov proti Rusku nenavrhoval a ani by ho nepodporoval.
"Zasahoval by som tým do svojbytného rozhodovania jednotlivých športových inštitúcií v ČR. A v tomto ohľade by bolo veľmi diskutabilné, či by Ústavný súd takúto vec vôbec potom pustil, "uviedol. Zväzy sú podľa neho dostatočne múdre, aby sa rozhodovali samy. Ocenil, ako sa k situácii postavil český hokej.
Vláda ešte so zväzom bude rokovať
S Hadamczikom sa plánoval tento týždeň stretnúť minister zahraničných vecí Peter Macinka. Šťastný povedal, že počká, či Macinka rokovania zvolá. "Ak by k tomu nedošlo, tak ja určite sa s predstaviteľmi ľadového hokeja stretnem," uviedol.
Stretnutie by chcel prípadne naplánovať na druhú polovicu budúceho týždňa či na budúci týždeň.
Ocenil postoj ministerstva zahraničných vecí, ktoré neplánuje udeliť výnimočne víza ruským hokejistkám, aby sa mohli zúčastniť na januárových majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov v Ostrave.
"Je vysoko pravdepodobné, že tu hrať nebudú. Samozrejme keby skončila vojna a alebo došlo k mieru, tak ja sám by som hovoril - poďme umožniť športovcom a športovkyniam z celého sveta, nech sa stretávajú. Ale či toto stihneme do januára, to si nie som istý, " povedal Šťastný.