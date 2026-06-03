VIDEO: Gólová prestrelka v úvodnom finále. O výhre Vegas rozhodol český útočník

NHL - 1. zápas finále play-off
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Góly: 1. Ehlers (Chatfield), 13. Ehlers (Chatfield), 33. Staal (K. Miller, Martinook), 52. Gostisbehere (Stankoven) – 14. Theodore (McNabb, C. Smith), 21. Barbašov (Eichel, McNabb), 25. W. Karlsson (Marner, Howden), 42. Howden (Theodore, McNabb), 57. Hertl (Sissons, Theodore)
Brankári: Andersen - Hart, strely na bránku: 27:23
Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
Carolina: Andersen – Slavin, Chatfield, Miller, Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal, Martinook – Carrier, Jankowski, Robinson
Vegas: Hart – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Coghlan – Dorofejev, Eichel, Barbašov – Marner, Karlsson, Howden – Stone, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, Smith
/stav série: 0:1/
Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL na ľade Caroliny Hurricanes 5:4 a v sérii sa ujali vedenia 1:0.
O triumfe hostí rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl. Shea Theodore si pripísal na konto gól a dve asistencie, ďalší obranca Brayden McNabb zaznamenal v drese Vegas tri gólové prihrávky.
Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok opäť v Raleigh.
Carolina sa ujala vedenia už v 25. sekunde, keď sa presadil Nikolaj Ehlers. V 13. minúte zvýšil dánsky útočník na 2:0, no hráčom Vegas sa do konca prvej tretiny podarilo znížiť zásluhou Theodoreho.
VIDEO: Zostrih zápasu Carolina - Vegas v 1. finále play-off NHL
„Zlatým rytierom" ideálne vyšiel úvod druhého dejstva a po presných zásahoch Ivana Barbašova a Williama Carlssona otočili na 3:2.
V 33. minúte vyrovnal na 3:3 kapitán Caroliny Jordan Staal. V úvode tretieho dejstva sa Vegas po góle Bretta Howdena opäť ujalo vedenia.
Shayne Gosttsbehere v 52. minúte vyrovnal na 4:4, no hostia z Nevady napokon v závere riadneho hracieho času strhli víťazstvo na svoju stranu, keď v 57. minúte po zadovke Coltona Sissonsa skóroval Hertl.
Vegas dosiahlo siedmy triumf za sebou v tohtosezónnej vyraďovačke. „Už pred štartom play off som povedal, že kľúčom k úspechu bude nájsť cestu k víťazstvu.
Dnes sme ju našli, hoci sme na ľade Caroliny prehrávali 0:2. Momentum sa v takýchto dueloch môže rýchlo zvrtnúť.
Aj do druhého zápasu pôjdeme s cieľom uspieť, chceme sa naďalej viesť na víťaznej vlne." uviedol pre zámorské médiá tréner Vegas John Tortorella.
Vegas dosiahlo siedmy triumf za sebou v tohtosezónnej vyraďovačke. „Už pred štartom play off som povedal, že kľúčom k úspechu bude nájsť cestu k víťazstvu. Dnes sme ju našli, hoci sme na ľade Caroliny prehrávali 0:2.
Momentum sa v takýchto dueloch môže rýchlo zvrtnúť. Aj do druhého zápasu pôjdeme s cieľom uspieť, chceme sa naďalej viesť na víťaznej vlne," uviedol pre zámorské médiá tréner Vegas John Tortorella.
Carolina prehrala iba po druhý raz v prebiehajúcej play off. Po hladkých triumfoch 4:0 nad Ottawou a Philadelphiou, prehrávali Hurricanes po úvodnom stretnutí s Montrealom.
Sériu napokon otočili štyrmi víťazstvami za sebou. Vegas bolo v úvode finále 2026 efektívnejšie, keď na päť presných zásahov mu stačilo 23 striel do priestoru bránky.
Domáci vyslali na Cartera Harta o štyri pokusy viac, no podľa vlastného kapitána Jordana Staala si „zlatí rytieri“ prvý bod zaslúžili:
„Myslím si, že súper hral o niečo lepšie ako my. Dodržali svoj herný plán, presadzovali sa v útočnom pásme a hrali v našej tretine. Keď mali šance, premenili ich.
Aj my sme mali niektoré dobré momenty. Séria je stále otvorená, musíme sa však zlepšiť. Rozanalyzujeme to a v druhom zápase sa vrátime silnejší.“