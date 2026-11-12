Carolina vyhrala prvý zápas v Helsinkách. Tri góly zaznamenali domáci fínski hokejisti

Sebastian Aho oslavuje gól so spoluhráčmi z Caroliny do siete Seattlu v Helsinkách.
Sebastian Aho oslavuje gól so spoluhráčmi z Caroliny do siete Seattlu v Helsinkách. (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
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TASR, ČTK|12. nov 2026 o 21:06
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Kraken vyslali na bránku Caroliny iba 13 striel, z toho jediná zapadla za chrbát Bussiho.

NHL - Global Series v Helsinkách

Seattle Kraken - Carolina Hurricanes 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Góly: 54. Gaudreau - 12. Ehlers (Miller, Stankoven), 13. Aho (Blake, Ehlers), 30. Valimäki (Stankoven), 52. Aho (Miller, Svečnikov).

Brankári: Grubauer - Bussi, strely na bránku: 13:30

Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtkovom zápase NHL Global Series v Helsinkách nad Seattlom 4:1.

Dvoma gólmi sa v drese obhajcov Stanleyho pohára blysol pred domácim publikom fínsky útočník Sebastian Aho. Skóroval aj jeho krajan obranca Juuso Välimäki. Odveta sa odohrá v sobotu vo Veikkaus Arene.

Hurricanes boli lepším mužstvo od úvodnej tretiny. V nej skóroval ako prvý dánsky útočník Nikolaj Ehlers.

Dvojgólové vedenie zabezpečil Caroline v 13. minúte presilovkovým presným zásahom Aho.

V polovici zápasu bol náskok víťaza uplynulého ročníka už 3:0 zásluhou Välimäkiho a po góle Aha z 52. minúty bolo o víťazovi rozhodnuté.

Kraken vyslali na bránku Caroliny iba 13 striel, z toho jediná zapadla za chrbát Brandona Bussiho z hokejky Fredericka Gaudreaua až v 54. minúte.

Úradujúci šampióni Stanleyho pohára zvíťazili tretíkrát za sebou a posunuli sa na čelo ligovej tabuľky.

Na svoj 1000. zápas v NHL nastúpil útočník Caroliny Taylor Hall, ktorý sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý toto jubileum oslávil mimo Severnej Ameriky. 

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Sebastian Aho oslavuje gól so spoluhráčmi z Caroliny do siete Seattlu v Helsinkách.
Sebastian Aho oslavuje gól so spoluhráčmi z Caroliny do siete Seattlu v Helsinkách.
Carolina vyhrala prvý zápas v Helsinkách. Tri góly zaznamenali domáci fínski hokejisti
dnes 21:06
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