Carolina si v Helsinkách podmanila aj druhý duel. Kraľuje Východnej konferencii

Fotografia zo zápasu Carolina Hurricanes - Seattle Kraken.
Fotografia zo zápasu Carolina Hurricanes - Seattle Kraken. (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|14. nov 2026 o 22:05
ShareTweet0

Tri góly strelil úradujúci šampión v početnej výhode.

NHL - Global Series v Helsinkách

Carolina Hurricanes – Seattle Kraken 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly: 12. Blake (Aho, Ehlers), 18. Jankowski (Kotkaniemi, Walker), 23. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere), 31. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 52. Jankowski (Hall, Jarvis) – 27. Beniers (Eberle, McMann).

Brankári: Kočetkov - Daccord (31. Grubauer), strely na bránku: 35:14, 12.813 divákov.

Hokejisti Caroliny uspeli aj v druhom zápase v rámci NHL Global Series v Helsinkách. V sobotnom dueli zdolali Seattle jednoznačne 5:1 a nadviazali tak na štvrtkový triumf 4:1 nad rovnakým súperom.

Po dva góly strelili vo víťaznom tíme Mark Jankowski a Andrej Svečnikov, tri asistencie si pripísal Nikolaj Ehlers.

Hurricanes si po štvrtom triumfe v rade poistili vedúce postavenie v Metropolitnej divízii i celej Východnej konferencii, Kraken je na západe jedenásty.

Obhajcovia Stanleyho pohára od úvodu ovládli dianie na ľade. Už v prvej tretine si vybudovali dvojgólový náskok a po prestávke upravil na 3:0 Svečnikov.

V 27. minúte po kombinácii prvej formácii Seattlu znížil strelou z prvej Matthew Beniers, ale Svečnikov v presilovke svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 4:1 a vyhnal tak z bránky Joeyho Daccorda.

Toho nahradil Philipp Grubauer, ktorý inkasoval v tretej tretine raz z hokejky Jankowského.

Duel vo Veikkaus Arene dohrávala Carolina v exhibičnom tempe, na strely vyhrala jasne 35:14. Tri góly strelil úradujúci šampión v početnej výhode.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Fotografia zo zápasu Carolina Hurricanes - Seattle Kraken.
Fotografia zo zápasu Carolina Hurricanes - Seattle Kraken.
Carolina si v Helsinkách podmanila aj druhý duel. Kraľuje Východnej konferencii
dnes 22:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Carolina si v Helsinkách podmanila aj druhý duel. Kraľuje Východnej konferencii