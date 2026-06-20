Oslavy Stanley Cupu sú v plnom prúde. Ulice Raleigh zaplavili tisícky fanúšikov

Carolina Hurricanes oslavuje zisk Stanley Cupu
Carolina Hurricanes oslavuje zisk Stanley Cupu (Autor: TASR/AP)
TASR|20. jún 2026 o 21:30
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Hurricanes sa dočkali trofeje po dvadsiatich rokoch.

Tisícky fanúšikov klubu Carolina Hurricanes prišli do centra mesta Raleigh, aby spoločne s hráčmi oslávili triumf v Stanleyho pohári. V sprievode fanúšikov boli mnohí, ktorí zažili predošlé víťazstvo titulu ešte ako malé deti.

Tím nastúpil do dvojposchodových autobusov, v ktorých odštartoval sprievod. Fanúšikovia oblečení v červenobielych dresoch vítali hráčov Hurricanes pokrikmi a skandovaním.

Hráči Caroliny sa v sezóne 2025/2026 dočkali druhého triumfu v Stanleyho pohári v histórii a prvého od roku 2006.

„Bolo to dlhé čakanie. V Raleigh máme univerzitné športy, ale toto je niečo špeciálne. Máme tím, s ktorým sa môže každý stotožniť, búra všetky bariéry. Všetkých spojil a ľudia sa vďaka jeho víťazstvu smejú a sú šťastní,“ povedala 35-ročná Carly Goodmanová, jedna z mnohých fanúšičiek, ktoré triumf Hurricanes oslávili v centre Raleigh.

Hurricanes mali priaznivcov aj v odľahlejších miestach od Raleigh. Šesťdesiatročný Scott Stiles a jeho 24-ročný syn Joey prišli na oslavy z mestečka Concorde neďaleko Charlotte, v ktorom sú populárne skôr preteky NASCAR a iné motoristické športy. Do Raleigh cestovali dva a pol hodiny.

„Takýto úspech si musíme vážiť. Kedy nabudúce vyhrajú Pohár? Možno znovu o rok a možno... . Uvidíme. Veľmi sme túžili byť súčasťou osláv,“ konštatoval Scott Stiles.

NHL

Carolina Hurricanes oslavuje zisk Stanley Cupu
Carolina Hurricanes oslavuje zisk Stanley Cupu
Oslavy Stanley Cupu sú v plnom prúde. Ulice Raleigh zaplavili tisícky fanúšikov
dnes 21:30
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