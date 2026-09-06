Z kustóda brankár v NHL: Američan s menom na Stanley Cupe dostal novú rolu

Tím zámorskej NHL Carolina Hurricanes vymenoval svojho výstrojového manažéra Jorgeho Alvesa za núdzového náhradného brankára tímu.
Štyridsaťsedemročný Američan pôsobí v klube od sezóny 2003/2004. Jeho meno je vyryté aj na Stanleyho pohári, ktorý Hurricanes získali v minulej sezóne.
Podľa novej kolektívnej zmluvy bude mať každý tím NHL k dispozícii stáleho núdzového brankára pre domáce aj vonkajšie zápasy.
Tento brankár sa môže zúčastňovať na tréningoch a môžu ho pridať na súpisku v prípade zranenia jedného z brankárov, ak tímu nezostane čas povolať náhradu z farmárskeho klubu.
Brankári, ktorí pôsobili v NHL s trvalou zmluvou, alebo ktorí odohrali viac ako 80 zápasov v akejkoľvek profesionálnej lige, nemajú na túto pozíciu oprávnenie.
Alves má obmedzené brankárske skúsenosti v profesionálnych ligách, odohral sedem zápasov v ECHL a dva v SPHL.
Predtým chytal za North Carolina State University po absolvovaní služby v americkej námornej pechote.
Preslávil sa už 31. decembra 2016, keď v zápase základnej časti proti Tampe Bay Lightning (1:3) odchytal osem sekúnd.
Do zostavy ho zaradili pre zranenie druhého brankára Eddieho Läcka a v závere zápasu nahradil Cama Warda.
VIDEO: Debut Alvesa v NHL