Z kustóda brankár v NHL: Američan s menom na Stanley Cupe dostal novú rolu

Jorge Alves
Jorge Alves (Autor: x/ Carolina Hurricanes)
TASR|6. sep 2026 o 13:27
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Nová kolektívna zmluva NHL umožňuje každému tímu mať stáleho núdzového brankára pre prípad zranení.

Tím zámorskej NHL Carolina Hurricanes vymenoval svojho výstrojového manažéra Jorgeho Alvesa za núdzového náhradného brankára tímu.

Štyridsaťsedemročný Američan pôsobí v klube od sezóny 2003/2004. Jeho meno je vyryté aj na Stanleyho pohári, ktorý Hurricanes získali v minulej sezóne.

Podľa novej kolektívnej zmluvy bude mať každý tím NHL k dispozícii stáleho núdzového brankára pre domáce aj vonkajšie zápasy.

Tento brankár sa môže zúčastňovať na tréningoch a môžu ho pridať na súpisku v prípade zranenia jedného z brankárov, ak tímu nezostane čas povolať náhradu z farmárskeho klubu.

Brankári, ktorí pôsobili v NHL s trvalou zmluvou, alebo ktorí odohrali viac ako 80 zápasov v akejkoľvek profesionálnej lige, nemajú na túto pozíciu oprávnenie.

Alves má obmedzené brankárske skúsenosti v profesionálnych ligách, odohral sedem zápasov v ECHL a dva v SPHL.

Predtým chytal za North Carolina State University po absolvovaní služby v americkej námornej pechote.

Preslávil sa už 31. decembra 2016, keď v zápase základnej časti proti Tampe Bay Lightning (1:3) odchytal osem sekúnd.

Do zostavy ho zaradili pre zranenie druhého brankára Eddieho Läcka a v závere zápasu nahradil Cama Warda.

VIDEO: Debut Alvesa v NHL

NHL

Jorge Alves
Jorge Alves
Z kustóda brankár v NHL: Američan s menom na Stanley Cupe dostal novú rolu
dnes 13:27
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