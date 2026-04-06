Trénerka českých hokejistiek prišla so zásadným rozhodnutím. Stiahla sa z hokejového diania

Trénerka českých hokejistiek a Ottawy v zámorskej PWHL Carla MacLeodová sa na neurčito stiahne z hokejového diania a bude sa naplno sústrediť na liečbu rakoviny prsníka, ktorá jej bola diagnostikovaná v minulom roku. O jej rozhodnutí informoval kanadský klub.
"Je ďalej v dobrej nálade a sústredí sa na svoje zdravie a zotavenie," uviedli zástupcovia Charge.
"Celá organizácia Carlu plne podporuje. A jej rodina žiada, aby bolo rešpektované jej súkromie, "dodal klub.
Tridsaťštyriročná MacLeodová o chorobe informovala vlani v novembri a začala liečbu. Doteraz na lavičke Ottawy zmeškala len jediný zápas a naplno sa venovala aj svojim povinnostiam pri českom národnom tíme.
S reprezentáciou absolvovala aj februárové olympijské hry v Miláne, kde jej zverenkyne vypadli vo štvrťfinále. Na konci februára jej vypršala zmluva s českým zväzom.
Trénerkou českej reprezentácie sa dvojnásobná olympijská víťazka stala v apríli 2022 po hrách v Pekingu a získala s ním dve historické bronzové medaily na majstrovstvách sveta. Na posledných dvoch šampionátoch skončili Češky štvrté.
Ottawu vedie MacLeodová od roku 2023. Tím teraz bojuje o postup do play off. Jej povinnosti v klube dočasne prevezme asistentka Haley Irwinová.
Majstrovstvá sveta čakajú hokejistky až v novembri v Dánsku.