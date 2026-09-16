Zmeny vo vedení New Jersey. Do klubu prichádza bývalá trénerka Seattlu

Trénerka Seattlu Jessica Campbellová.
Trénerka Seattlu Jessica Campbellová. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2026 o 18:50
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Jessica Campbellová bola prvou ženou vo funkcii asistentky trénera priamo na striedačke tímu NHL.

Hokejový klub New Jersey Devils, ktorý pôsobí v zámorskej NHL, podpísal zmluvu s Jessicou Campbellovou a Bryanom McCabem.

Kanaďanka zodpovedá po novom za vývoj, jej krajan sa stal viceprezidentom pre personálne otázky týkajúce sa mládeže a zároveň asistentom generálneho manažéra tímu Utica Comets v AHL.

Campbellová prichádza do tímu po dvoch sezónach v pozícii asistentky trénera v Seattle Kraken.

Bola prvou ženou v tejto funkcii priamo na striedačke tímu NHL. Spolu s McCabem sa budú zodpovedať Bradenovi Birchovi, asistentovi generálneho manažéra Sunnyho Mehtu.

Birch prišiel do klubu z Floridy, kde pôsobil aj McCabe ako personálny riaditeľ pre hráčov. Informácie priniesla agentúra AP.

NHL

Trénerka Seattlu Jessica Campbellová.
Trénerka Seattlu Jessica Campbellová.
Zmeny vo vedení New Jersey. Do klubu prichádza bývalá trénerka Seattlu
dnes 18:50
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