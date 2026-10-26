ONLINE: Calgary Flames - Toronto Maple Leafs dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Calgary Flames - Toronto Maple Leafs: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Calgary Flames - Toronto Maple Leafs: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. okt 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - Toronto Maple Leafs.

Hokejisti tímov Calgary Flames a Toronto Maple Leafs dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Toronto Maple Leafs dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, utorok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
27.10.2026 o 01:30
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Toronto
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Calgary Flames - Toronto Maple Leafs: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Calgary Flames - Toronto Maple Leafs: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Calgary Flames - Toronto Maple Leafs dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)
dnes 20:00
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