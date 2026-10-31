Calgary nemá superhviezdy, no vyhráva. Nemec vysvetľuje recept na úspech

Hokejisti Calgary Flames sa v uplynulom období dostali do formy, ktorá ostro kontrastuje s nevýrazným vstupom do sezóny NHL. Na piatich víťazstvách z uplynulých šiestich zápasov má výrazný podiel aj slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý patrí k najvyťaženejším hráčom Flames.
„Je to skvelý pocit. Zažívame dobré obdobie a užívame si veľa zábavy. Hráme jednoducho a funguje nám to,“ citoval Nemca web nhl.com.
VIDEO: Zostrih zápasu Calgary - Seattle
Od piatich prehier k výhre nad šampiónom
Flames nepatria k favoritom súťaže a podľa papierových predpokladov by mala byť ich prípadná účasť v play off prekvapením. Sezónu začali piatimi prehrami, no postupne prišiel zlom. Nedávnymi výsledkami naznačili, že môžu konkurovať aj najlepším tímom Západnej konferencie.
Úspešné obdobie začali víťazstvom nad držiteľom Stanleyho pohára Carolinou (3:2). Následne zdolali v riadnom hracom čase aj silnú Minnesotu (2:1), Detroit (4:1) a Toronto (5:2).
V Edmontone síce prehrali 0:4, no po návrate do domácej haly Saddledome zdolali v noci na sobotu Seattle presvedčivo 6:2.
V tíme nemáme superhviezdy
„Hráme sebavedomo a zároveň nie sme viazaní veľkými očakávaniami. Verím, že toto nastavenie si udržíme čo najdlhšie,“ poznamenal Nemec.
Ten síce naďalej čaká na svoj prvý gól v sezóne, no tešiť ho môže vysoká vyťaženosť, keď v zápasoch priemerne odohrá 21:31 min.
Proti Seattlu získal prvýkrát v sezóne tri plusové body a v tejto štatistike si polepšil na priebežných mínus šesť. Víťazstvo nad Kraken 6:2 bolo pre tím najvýraznejšie v sezóne.
„V prvej tretine sme si toho veľa nevytvorili, ale od druhej časti sme zjednodušili hru a začalo sa nám dariť. V tíme nemáme superhviezdy, takže potrebujeme, aby sa presadzovali všetky formácie. To sa nám momentálne darí a aj preto sme úspešní,“ povedal Nemec.
K víťazstvu nad Seattlom prispel jedným kanadským bodom aj jeho krajan Martin Pospíšil, ktorému pripísali asistenciu pri góle Ryana Stromea v 59. minúte.
Cooley zranený, v bráne Wolf
Flames začali víťaznú sériu s brankárom Devinom Cooleyom, no ten sa zranil počas zápasu v Edmontone a jeho zdravotný stav sa bude posudzovať na týždennej báze. Proti Seattlu ho zastúpil Dustin Wolf a zneškodnil 20 z 22 striel.
„Páčilo sa mi, že sme počas zápasu stupňovali tempo. Všetci sme išli za spoločným cieľom. Ak hráme týmto spôsobom a nevymýšľame nič zložité, tak môžeme byť nebezpeční pre každého súpera,“ poznamenal útočník Matthew Coronato, ktorý sa na víťazstve nad Seattlom podieľal štyrmi kanadskými bodmi (1+3).
Odpoveď na Edmonton
V kanadskom bodovaní tímu je na prvom mieste rovnako ako Joel Farabee. Ten vyzdvihol, že tím sa po slabom začiatku sezóny nepoložil, práve naopak.
„Myslím si, že to o nás veľa hovorí. Vedeli sme, že nám ten zápas (v Edmontone) nevyšiel, ale hodili sme to za hlavu a ďalej sme tvrdo pracovali. Chceli sme predviesť adekvátnu reakciu a myslím si, že sa nám to podarilo.“
Na trip s pozitívnou energiou
Flames dokazujú, že aj tím bez veľkých hviezd sa môže zapojiť do boja o play off.
„Pripadá mi, že sme teraz úplne iné mužstvo, ako sme boli na začiatku sezóny. Vtedy sa nám nič nedarilo, teraz hráme v oveľa väčšej pohode. Akoby som teraz hral za úplne iné mužstvo. V kabíne je pozitívna energia a začali sme si veriť. Chceme na to nadviazať a pokračovať v tejto úspešnej jazde,“ poznamenal Nemec pred odchodom tímu na trojzápasový trip.
Flames sa v nasledujúcom období predstavia v Colorade, San Jose a Seattli. Na domáci ľad sa vrátia 7. novembra proti Anaheimu.
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