ONLINE: Calgary Flames - Philadelphia Flyers dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Calgary Flames - Philadelphia Flyers: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Calgary Flames - Philadelphia Flyers: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
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Sportnet|8. nov 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - Philadelphia Flyers.

Hokejisti tímov Calgary Flames a Philadelphia Flyers dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Philadelphia Flyers dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, pondelok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
09.11.2026 o 01:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Philadelphia
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Calgary Flames a Philadelphia Flyers. Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Flames predstaví útočník Martin Pospíšil a obranca Šimon Nemec. Pre zranenie naďalej absentuje Samuel Honzek.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

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Východná konferencia:

NHL

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