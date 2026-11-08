ONLINE: Calgary Flames - Philadelphia Flyers dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Hokejisti tímov Calgary Flames a Philadelphia Flyers dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Philadelphia Flyers dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
09.11.2026 o 01:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Philadelphia
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Calgary Flames a Philadelphia Flyers. Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Flames predstaví útočník Martin Pospíšil a obranca Šimon Nemec. Pre zranenie naďalej absentuje Samuel Honzek.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
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