ONLINE: Calgary Flames - New York Rangers dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Calgary Flames - New York Rangers: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Calgary Flames - New York Rangers: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|11. nov 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - New York Rangers.

Hokejisti tímov Calgary Flames a New York Rangers dnes v noci hrali ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.

Kde sledovať NHL v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary Flames - New York Rangers dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
12.11.2026 o 01:30
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NY Rangers
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

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