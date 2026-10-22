ONLINE: Calgary Flames - Minnesota Wild dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Hokejisti tímov Calgary Flames a Minnesota Wild dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Minnesota Wild dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
23.10.2026 o 03:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Minnesota
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: