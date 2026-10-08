ONLINE: Calgary Flames - Colorado Avalanche dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil, Honzek)

Calgary Flames - Colorado Avalanche: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Calgary Flames - Colorado Avalanche: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|8. okt 2026 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - Colorado Avalanche.

Hokejisti tímov Calgary Flames a Colorado Avalanche dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

Šimon Nemec, Martin Pospíšil a Samuel Honzek sa predstavia v drese domácich.

Kde dnes sledovať zápasy NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary FlamesColorado Avalanche dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, Honzek, výsledok, piatok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
09.10.2026 o 03:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Colorado
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Montreal Canadiens - Nashville Predators: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Montreal Canadiens - Nashville Predators: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Montreal Canadiens - Nashville Predators dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
dnes 20:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: Calgary Flames - Colorado Avalanche dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil, Honzek)