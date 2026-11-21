Hokejisti tímov Calgary Flames a Chicago Blackhawks dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Chicago Blackhawks dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
21.11.2026 o 21:30
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Chicago
Prehľad
Rozhodca: Luxmore, Markovic – Apperson, Shewchyk.
Prenos
Úvodné zostavy:
Calgary Flames: Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Middleton, Nemec, Hanley, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund, Farabee – R. Strome, Pospíšil, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Sunijev, Castagna, Cyplakov.
Tréner: Ryan Huska.
Chicago Blackhawks: Commesso (Knight) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Cole, Korchinski, Kaiser – Kane, Nazar, O. Moore – Mangiapane, Frondell, Donato – Bertuzzi, Kantserov, Greene – Teräväinen, C. Smith, Greenway.
Tréner: Jeff Blashill.
Rozhodca: Luxmore, Markovic – Apperson, Shewchyk.
Calgary Flames: Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Middleton, Nemec, Hanley, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund, Farabee – R. Strome, Pospíšil, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Sunijev, Castagna, Cyplakov.
Tréner: Ryan Huska.
Chicago Blackhawks: Commesso (Knight) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Cole, Korchinski, Kaiser – Kane, Nazar, O. Moore – Mangiapane, Frondell, Donato – Bertuzzi, Kantserov, Greene – Teräväinen, C. Smith, Greenway.
Tréner: Jeff Blashill.
Rozhodca: Luxmore, Markovic – Apperson, Shewchyk.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL, v ktorom sa proti sebe postavia Calgary Flames a Chicago Blackhawks.
Papierovým favoritom budú domáci Flames, ktorí majú po 23 odohraných dueloch na konte 21 bodov a bilanciu 10 víťazstiev, 12 prehier a jednej prehry po predĺžení. Chicago je na tom podstatne horšie. Blackhawks nazbierali v 22 zápasoch iba 14 bodov a s bilanciou 6-14-2 sa nachádzajú na spodných priečkach Západnej konferencie.
V drese Calgary Flames budeme mať slovenské zastúpenie v podobe Martina Pospíšila a Šimona Nemca. Samuel Honzek do stretnutia nezasiahne, keďže sa zotavuje zo zranenia zápästia.
Chicago prichádza do Kanady s výrazným oslabením. Najväčšou stratou je nepochybne Connor Bedard, ktorý pre zranenie ramena vynechá aj toto stretnutie. Dvadsaťjedenročný útočník je pritom s 18 bodmi najproduktívnejším hráčom Blackhawks. Mimo hry je aj obranca Bowen Byram. Ofenzívna zodpovednosť tak bude vo väčšej miere na Frankovi Nazarovi, ktorý má na konte už jedenásť presných zásahov, či skúsenom Patrickovi Kaneovi.
Papierovým favoritom budú domáci Flames, ktorí majú po 23 odohraných dueloch na konte 21 bodov a bilanciu 10 víťazstiev, 12 prehier a jednej prehry po predĺžení. Chicago je na tom podstatne horšie. Blackhawks nazbierali v 22 zápasoch iba 14 bodov a s bilanciou 6-14-2 sa nachádzajú na spodných priečkach Západnej konferencie.
V drese Calgary Flames budeme mať slovenské zastúpenie v podobe Martina Pospíšila a Šimona Nemca. Samuel Honzek do stretnutia nezasiahne, keďže sa zotavuje zo zranenia zápästia.
Chicago prichádza do Kanady s výrazným oslabením. Najväčšou stratou je nepochybne Connor Bedard, ktorý pre zranenie ramena vynechá aj toto stretnutie. Dvadsaťjedenročný útočník je pritom s 18 bodmi najproduktívnejším hráčom Blackhawks. Mimo hry je aj obranca Bowen Byram. Ofenzívna zodpovednosť tak bude vo väčšej miere na Frankovi Nazarovi, ktorý má na konte už jedenásť presných zásahov, či skúsenom Patrickovi Kaneovi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:30.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: