ONLINE: Calgary Flames - Anaheim Ducks dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Calgary Flames - Anaheim Ducks: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Calgary Flames - Anaheim Ducks: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|6. nov 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - Anaheim Ducks.

Hokejisti tímov Calgary Flames a Anaheim Ducks dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Anaheim Ducks dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, sobota, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
07.11.2026 o 02:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Anaheim
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Calgary Flames - Anaheim Ducks: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Calgary Flames - Anaheim Ducks: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Calgary Flames - Anaheim Ducks dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)
dnes 20:00
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