Megazmluva je na svete. Makar sa stane najlepšie plateným hráčom v histórii NHL

Cale Makar
Cale Makar (Autor: TASR/AP)
TASR|29. aug 2026 o 07:15
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S Coloradom podpísal rekordný kontrakt na osem rokov.

Kanadský hokejista Cale Makar sa v piatok dohodol s Coloradom Avalanche na predĺžení zmluvy o osem rokov v hodnote 163,2 milióna dolárov.

Stane sa tak najlepšie plateným hráčom v histórii ligy. Podmienky dohody potvrdila jeho zastupiteľská agentúra Bartlett Hockey.

Makarova zmluva má byť najlukratívnejšia v histórii NHL. Prekoná osemročný kontrakt útočníka Kirilla Kaprizova z Minnesoty v hodnote 136 miliónov dolárov, ktorý podpísal vlani v septembri.

Tá Makarova začne plynúť v ročníku 2027/28 a jej priemerná ročná hodnota bude 20,4 milióna dolárov.

Makar tak prekoná hviezdu San Jose Sharks Macklina Celebriniho, ktorý koncom júla podpísal päťročný kontrakt na 94 miliónov s priemerným ročným platom 18,8 milióna dolárov.

Makarova rekordná zmluva môže posunúť hranicu ešte vyššie aj v prípade Connora McDavida z Edmontonu a Austona Matthewsa z Toronta. Obaja budú môcť budúce leto rokovať o predĺžení kontraktov.

„Nemohol by som sa viac tešiť, že budem pokračovať vo svojej ceste s Avalanche v tomto úžasnom meste Denver,“ uviedol Makar podľa agentúry AP. Deň označil za historický: „Dúfam, že nás čaká ďalších úžasných deväť rokov.“

Dvadsaťsedemročný Makar zaznamenal v uplynulej sezóne 20 gólov a 59 asistencií. V hlasovaní o Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL skončil druhý za Zachom Werenským z Columbusu. Toto ocenenie získal Makar počas kariéry dvakrát.

V uplynulej sezóne zaťažoval platový strop sumou deväť miliónov dolárov. V roku 2021 podpísal šesťročnú zmluvu na 54 miliónov. Jeho nový kontrakt teraz nastavil latku aj pre ďalších elitných obrancov Quinna Hughesa z Minnesoty a Werenského.

Platový strop by mal v sezóne 2027/28, keď začne platiť Makarova nová zmluva, dosiahnuť 113,5 milióna dolárov. Jeho kontrakt tak zaberie približne 18 percent priestoru pod stropom tímu, ktorého káder je pripravený bojovať o Stanleyho pohár.

Makar vstupoval do finále Západnej konferencie so zdravotnými problémami. Víťazov Prezidentskej trofeje z Colorada v ňom vyradili hráči Vegas Golden Knights hladko 4:0 na zápasy. Makar pre zranenie hornej časti tela vynechal prvé dva duely, ale na záverečné dva sa vrátil.

NHL

Cale Makar
Cale Makar
Megazmluva je na svete. Makar sa stane najlepšie plateným hráčom v histórii NHL
dnes 07:15
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