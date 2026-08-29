Megazmluva je na svete. Makar sa stane najlepšie plateným hráčom v histórii NHL

Kanadský hokejista Cale Makar sa v piatok dohodol s Coloradom Avalanche na predĺžení zmluvy o osem rokov v hodnote 163,2 milióna dolárov.
Stane sa tak najlepšie plateným hráčom v histórii ligy. Podmienky dohody potvrdila jeho zastupiteľská agentúra Bartlett Hockey.
Makarova zmluva má byť najlukratívnejšia v histórii NHL. Prekoná osemročný kontrakt útočníka Kirilla Kaprizova z Minnesoty v hodnote 136 miliónov dolárov, ktorý podpísal vlani v septembri.
Tá Makarova začne plynúť v ročníku 2027/28 a jej priemerná ročná hodnota bude 20,4 milióna dolárov.
Makar tak prekoná hviezdu San Jose Sharks Macklina Celebriniho, ktorý koncom júla podpísal päťročný kontrakt na 94 miliónov s priemerným ročným platom 18,8 milióna dolárov.
Makarova rekordná zmluva môže posunúť hranicu ešte vyššie aj v prípade Connora McDavida z Edmontonu a Austona Matthewsa z Toronta. Obaja budú môcť budúce leto rokovať o predĺžení kontraktov.
„Nemohol by som sa viac tešiť, že budem pokračovať vo svojej ceste s Avalanche v tomto úžasnom meste Denver,“ uviedol Makar podľa agentúry AP. Deň označil za historický: „Dúfam, že nás čaká ďalších úžasných deväť rokov.“
Dvadsaťsedemročný Makar zaznamenal v uplynulej sezóne 20 gólov a 59 asistencií. V hlasovaní o Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL skončil druhý za Zachom Werenským z Columbusu. Toto ocenenie získal Makar počas kariéry dvakrát.
V uplynulej sezóne zaťažoval platový strop sumou deväť miliónov dolárov. V roku 2021 podpísal šesťročnú zmluvu na 54 miliónov. Jeho nový kontrakt teraz nastavil latku aj pre ďalších elitných obrancov Quinna Hughesa z Minnesoty a Werenského.
Platový strop by mal v sezóne 2027/28, keď začne platiť Makarova nová zmluva, dosiahnuť 113,5 milióna dolárov. Jeho kontrakt tak zaberie približne 18 percent priestoru pod stropom tímu, ktorého káder je pripravený bojovať o Stanleyho pohár.
Makar vstupoval do finále Západnej konferencie so zdravotnými problémami. Víťazov Prezidentskej trofeje z Colorada v ňom vyradili hráči Vegas Golden Knights hladko 4:0 na zápasy. Makar pre zranenie hornej časti tela vynechal prvé dva duely, ale na záverečné dva sa vrátil.