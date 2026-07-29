Bývalý hráč NHL a Liptovského Mikuláša si našiel nový klub. Zahrá si so Slovákmi

Kanadský hokejový obranca Cal Foote bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť vo švédskom Färjestade BK. S tímom najvyššej súťaže SHL podpísal ročný kontrakt.
Jeho spoluhráčmi budú aj dvaja slovenskí útočníci Marián Studenič a Sebastián Čederle. Klub o tom informoval na svojom webe.
Dvadsaťsedemročný Foote, ktorý bol v minulosti obvinený spoločne s ďalšími štyrmi hráčmi kanadskej juniorskej reprezentácie zo sexuálneho napadnutia, pôsobil v minulej sezóne v nižšej zámorskej súťaži AHL v drese Chicago Wolves.
Vo farmárskom tíme víťaza Stanley Cupu Caroliny Hurricanes nazbieral v 48 zápasoch 18 bodov (4+14), v play off pridal 11 bodov (3+8) v 21 dueloch.
Wolves sa prebojovali až do finále AHL, kde ale nestačili na Toronto Marlies, ktorí získali Calderov pohár.
Syn bývalého legendárneho obrancu Adama Footea, ktorý je momentálne asistentom v tíme NHL Utah Mammoth, pôsobil v sezóne 2024-25 aj na Slovensku v tipsportligovom tíme HK 32 Liptovský Mikuláš.
V základnej časti NHL odohral Cal Foote celkovo 145 zápasov v dresoch Tampy Bay Lightning, Nashvillu Predators a New Jersey Devils, zaznamenal v nich 20 bodov (5+15). Odohral aj 13 duelov v play off s bilanciou 0+2.
Aj keď v sezóne 2020-21 neodohral za Tampu Bay v play off ani jeden zápas, jeho meno figuruje na Stanley Cupe.