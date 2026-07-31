Hral za Liptovský Mikuláš, vo Švédsku ho odmietli. Kanaďan skončil v klube po dvoch dňoch

Švédsky hokejový klub Färjestad BK ukončil zmluvu s obrancom Calom Footom iba dva dni po tom, ako s 27-ročným hráčom podpísal ročný kontrakt.
Foote bol jedným z piatich členov kanadského tímu z juniorských majstrovstiev sveta 2018, ktorých v júli 2025 oslobodili spod obžaloby zo sexuálneho napadnutia.
Obvinenia súviseli s údajným incidentom z júna 2018, do ktorého bola zapletená žena v hotelovej izbe v kanadskom meste London.
Färjestad BK, za ktorý od budúcej sezóny budú hrať Slováci Marián Studenič a Sebastián Čederle, vo vyhlásení uviedol, že pred utorkovým podpisom zmluvy vykonal „dôkladné preverenie“ hráča prostredníctvom „niekoľkých rozhovorov s ľuďmi, ktorí mali o celej záležitosti dobrý prehľad“.
Klub po podpise Foota však čelil kritike zo strany fanúšikov a podľa švédských médií aj sponzorov.
„Zaregistrovali sme reakcie a viedli sme rozhovory s fanúšikmi, členmi, partnermi, predstaviteľmi, zamestnancami a ďalšími ľuďmi, ktorým na Färjestade BK záleží,“ uviedol klub vo štvrtkovom stanovisku.
„Mnohí vyjadrili obavy, sklamanie a otázky v súvislosti s naším rozhodnutím podpísať tohto hráča. Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám ozvali a podelili sa o svoj názor.
Vývoj v uplynulých dňoch ukázal, že situácia nabrala taký rozsah, že ovplyvňuje ľudí v klube aj v jeho okolí spôsobom, ktorý nemôžeme ignorovať. Už neexistujú podmienky potrebné na to, aby si mužstvo, klub alebo samotný hráč dokázali zachovať sústredenie nevyhnutné na riadne vykonávanie svojich povinností.
Vzhľadom na to máme zodpovednosť konať podľa aktuálnej situácie. Na základe týchto skutočností sme sa rozhodli spoluprácu ukončiť.
Uvedomujeme si, že toto rozhodnutie neodstráni všetky otázky a emócie zo dňa na deň. Veríme však, že teraz môžeme začať klub opäť spájať a sústrediť sa na nadchádzajúcu sezónu.“
Foote naposledy profesionálne pôsobil v uplynulej sezóne v tíme Chicago Wolves v American Hockey League (AHL). V 48 zápasoch zaznamenal štyri góly a 18 bodov.
V sezóne 2024/25 hral za Liptovský Mikuláš v slovenskej najvyššej súťaži. V 38 zápasoch extraligy zaznamenal 30 bodov (3+27).
Kanadského obrancu si v prvom kole draftu NHL v roku 2017 vybrala Tampa Bay Lightning.
V NHL odohral počas kariéry 145 zápasov, v ktorých strelil päť gólov a nazbieral 20 bodov. Nastúpil za tri tímy – Tampu Bay Lightning, Nashville Predators a New Jersey Devils.
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