Majster sveta nemusí byť žiadny. Právnik CAS si myslí, že šampionát sa neuskutoční

Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate ruských hokejových reprezentácií na medzinárodnú scénu stále rezonuje a nevie sa, ako to napokon bude so šampionátom hráčov do 20 rokov či budúcoročnými seniorskými MS v Nemecku.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí túto situáciu vyriešiť čo najskôr a nezostáva jej už veľa času.
Každopádne je jasné, že rozhodnutím pobúri buď väčšinu bojkotujúcich krajín alebo samotných Rusov.
Je reálne, že titul majstra sveta udelený vôbec nebude
Bývalý právnik CAS Ján Šťovíček si myslí, že môže dôjsť aj ku krízovému scenáru - svetový šampionát mužov sa v máji 2027 v Nemecku neuskutoční vôbec.
"Som toho názoru, že sa turnaj zruší. Dokonca si dovolím tipnúť, že je reálne, že budúci rok titul majstra sveta vôbec nebude udelený," uviedol Šťovíček pre web reflex.cz.
Kým športové federácie, kluby aj samotní hráči sú podriadení rozhodnutiam CAS, nad tým stojí národná legislatíva jednotlivých štátov. A tá má vždy prednosť. Preto môžu krajiny zakázať účasť ruským športovcom na svojom území. Niektoré to už v zákone majú, iné tak môžu spraviť neskôr s ohľadom na akýkoľvek turnaj či šampionát.
IIHF má podľa Šťovíčka v rukách len veľmi obmedzené právne nástroje, ako verdikt CAS zvrátiť. Odvolanie na švajčiarske súdy je možné, úspech však prichádza do úvahy iba pri striktne vymedzených procesných pochybeniach.
"To nastane len v pár prípadoch a úspešnosť je veľmi nízka. Myslím si, že IIHF to aktuálne ani nebude skúšať. To by museli nájsť nejakú ohromnú procesnú dieru," myslí si právnik.
Rusko by malo byť preradené do D-divízie
Aké je možné riešenie? Stačí zaradiť Rusko do najnižšej divízie a odtiaľ by sa postupne dostávalo až do elitnej kategórie.
"Môže to tak byť a ja by som to urobil. Povedal by som: 'Rešpektujeme rozhodnutie CAS, ale začínate ako nováčikovia v D-divízii, kde budete hrať napríklad s Iránom a Indonéziou. Za štyri roky sa možno prepracujete do A-skupiny'," priblížil Šťovíček.
Ak by sa tak nestalo a "zborná" by sa predstavila v Nemecku medzi elitou, hrozili by bezpečnostné incidenty medzi fanúšikmi, funkcionármi aj hokejistami.
Pokiaľ IIHF nenájde východisko, nadchádzajúci svetový šampionát v Nemecku je podľa Šťovíčka v priamom ohrození. Okrem neochoty ostatných tímov nastúpiť proti Rusku zohráva zásadnú úlohu ekonomika turnaja.
Partneri majú zmluvy zrejme ošetrené tak, aby mohli od spolupráce odstúpiť, pokiaľ by účasť Ruska poškodila ich dobré meno.
"A bez nich to finančne nepôjde," dodal právnik s tým, že náhradný usporiadateľ sa asi nenájde a budúci rok tak ľadový hokej nemusí mať majstra sveta.