Bývalý americký hokejista Jeff Petry ukončil vo veku 38 rokov kariéru v zámorskej NHL. Niekdajší obranca Edmontonu, Montrealu, Pittsburghu, Detroitu, Floridy či Minnesoty oznámil svoje rozhodnutie v stredajšej epizóde podcastu, ktorý moderujú jeho manželka Julie a Cat Toffoliová.
Petry naposledy nastúpil v sezóne 2025/26, keď obliekal dresy Floridy Panthers a Minnesoty Wild.
V 58 zápasoch za Floridu zaznamenal osem asistencií. Následne ho klub vymenil do Minnesoty, kde dokončil ročník.
Edmonton si ho vybral v druhom kole draftu NHL v roku 2006 z celkového 45. miesta, v marci 2015 ho vymenil do Montrealu.
V drese Canadiens strávil niečo vyše ôsmich sezón a v roku 2021 pomohol tímu prebojovať sa až do finále bojov o Stanleyho pohár.
USA reprezentoval na štyroch majstrovstvách sveta a v roku 2013 získal s americkým tímom bronz.
V NHL má na konte 1048 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 96 gólov a 298 asistencií, v 51 dueloch play off pridal 13 bodov (5+8). Informoval o tom portál TSN.ca.
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