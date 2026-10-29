Nestarnúci Burns stúpa historickým poradím. V NHL pokoril 950-bodovú hranicu

Brent Burns (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi
Brent Burns (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi (Autor: TASR/AP)
TASR|29. okt 2026 o 09:57
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V 41 rokoch je aktuálne najstarší hráč v lige.

Kanaďan Brent Burns sa osamostatnil na 10. mieste v historickom poradí kanadského bodovania obrancov NHL.

V nočnom zápase proti New Jersey prispel dvomi asistenciami k víťazstvu 5:2. V základnej časti NHL už nazbieral 950 kanadských bodov, čo je o dva viac než Erik Karlsson a Chris Chelios, s ktorými dodnes figuroval na desiatej priečke.

Burns je zároveň historicky najproduktívnejší obranca z aktívnych hráčov a vo veku 41 rokov je zároveň aj najstarší hráč v lige.

V prebiehajúcej sezóne nazbieral zatiaľ päť kanadských bodov za asistencie. Z elitnej desiatky kanadského bodovania ho môže vytlačiť o päť rokov mladší Karlsson, jeho bývalý spoluhráč zo San Jose.

V prebiehajúcom ročníku je naďalej produktívny a po 12-tich zápasoch v drese Pittsburghu má priemer jeden bod na zápas (1+11).

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Brent Burns (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi
Brent Burns (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi
Nestarnúci Burns stúpa historickým poradím. V NHL pokoril 950-bodovú hranicu
dnes 09:57
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