Nestarnúci Burns stúpa historickým poradím. V NHL pokoril 950-bodovú hranicu

Kanaďan Brent Burns sa osamostatnil na 10. mieste v historickom poradí kanadského bodovania obrancov NHL.
V nočnom zápase proti New Jersey prispel dvomi asistenciami k víťazstvu 5:2. V základnej časti NHL už nazbieral 950 kanadských bodov, čo je o dva viac než Erik Karlsson a Chris Chelios, s ktorými dodnes figuroval na desiatej priečke.
Burns je zároveň historicky najproduktívnejší obranca z aktívnych hráčov a vo veku 41 rokov je zároveň aj najstarší hráč v lige.
V prebiehajúcej sezóne nazbieral zatiaľ päť kanadských bodov za asistencie. Z elitnej desiatky kanadského bodovania ho môže vytlačiť o päť rokov mladší Karlsson, jeho bývalý spoluhráč zo San Jose.
V prebiehajúcom ročníku je naďalej produktívny a po 12-tich zápasoch v drese Pittsburghu má priemer jeden bod na zápas (1+11).
Tabuľky NHL
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