Buffalo vytiahlo pred uzávierkou balík peňazí. Útočník podpísal rozprávkový kontrakt

Vedenie klubu NHL Buffalo Sabres a švédsky hokejista Noah Östlund sa dohodli na novej dlhodobej zmluve.
Dvadsaťdvaročný útočník podpísal v pondelok so svojím súčasným tímom osemročný kontrakt v celkovej hodnote 52,8 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 6,6 mil. USD.
Nová zmluva začne platiť od sezóny 2027/2028, teda po vypršaní súčasného nováčikovského kontraktu.
Buffalo si poistilo služby talentovaného mladíka iba deň pred utorkovým dedlajnom, do ktorého je možné podpisovať osemročné kontrakty.
Od 15. septembra začne platiť nová kolektívna zmluva, ktorá umožní klubom uzavrieť maximálne sedemročné a pri voľných hráčoch len šesťročné kontrakty, upozornila TSN.
Östlund, ktorého Buffalo draftovalo pred štyrmi rokmi v 1. kole zo 16. miesta, debutoval v NHL v sezóne 2024/2025, keď odohral prvých osem zápasov za Sabres.
V uplynulom ročníku si už vybudoval stabilnejšiu pozíciu v tíme a v 60 stretnutiach základnej časti strelil 11 gólov a pridal 16 asistencií. V troch vystúpeniach v play off zaznamenal dva body (1+1).
Nová Östlundova zmluva smeruje trend, ktorý nastolili generálni manažéri v uplynulých týždňoch, teda podpísať na dlhšie obdobie nádejných mladíkov, no zatiaľ bez výraznejšej stopy v NHL.
Ich snahou je vyhnúť sa náročným rokovaniam po uplynutí nováčikovských kontraktov a potenciálne astronomickým budúcim sumám. Podobné zmluvy dostali nedávno Ville Koivunen od Pittsburghu (4 milióny dolárov na osem rokov) či Fraser Minten od Bostonu (7,2 mil. na sedem rokov.