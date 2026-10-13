Zranenie kapitána prinútilo Buffalo konať. Klub získal z Pittsburghu dvoch obrancov

Ryan Johnson
Ryan Johnson (Autor: X / The Buffalo News)
TASR|13. okt 2026 o 09:33
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Opačným smerom smeroval Jones.

Americký hokejový klub Buffalo Sabres získal dvojicu obrancov Caleba Jonesa a Daniela Laatscha z Pittsburghu Penguins výmenou za beka Ryana Johnsona.

Dvadsaťdeväťročný Jones odštartoval sezónu na farme v AHL, v minulej odoral za Penguins iba sedem duelov a zaznamenal jednu asistenciu.

Počas kariéry nastúpil v NHL na 260 zápasov a nazbieral 56 bodov (14+42). O päť rokov mladší Laatsch si v profilige ešte nezahral, minulý ročník strávil v nižších súťažiach AHL a ECHL.

Buffalo si vybralo Johnsona v 1. kole draftu v roku 2019, no odvtedy zaň odohral len 47 zápasov a nazbieral sedem asistencií.

Väčšinu času strávil na farme Rochester v AHL. Sabres reagovali výmenou na zranenie kapitána Rasmusa Dahlina a rozšírili tak obranné rady.

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