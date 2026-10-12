Buffalo zdolalo Floridu, no stratilo kapitána. Dahlin sa zranil a zápas nedohral

Rasmus Dahlin a Jack Quinn
Rasmus Dahlin a Jack Quinn (Autor: TASR/AP)
TASR|12. okt 2026 o 22:02
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Sabres zaznamenali tretí triumf v sezóne.

NHL

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Góly: 6. Doan (Krebs), 16. Dahlin (Quinn, Thompson), 32. McLeod (Zellweger, Power), 48. Östlund (Benson, Quinn), 54. Thompson (Power, Krebs) – 11. Lundell (Ekblad, Vilmanis), 27. Reinhart, 34. Reinhart (B. Tkachuk, Jones)

Brankári: Ellis (27. Luukkonen) - Markström (21. Schmid), strely na bránku: 32:23.

Hokejisti Buffala si pripísali tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne NHL, keď v pondelkovom zápase zdolali doma Floridu 5:3.

Duel nedohral kapitán Sabres Rasmus Dahlin, ktorý v druhej tretine utrpel zranenie v hornej časti tela.

Švédsky obranca opustil ľad po tom, čo spadol na koleno pri strele z priestoru medzi kruhmi.

Predtým stihol streliť svoj druhý gól v sezóne, keď sa v 16. minúte presadil v presilovke. Hosťom nestačili ani dva presné zásahy Sama Reinharta.

VIDEO: Zostrih zápasu Buffalo - Florida

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