Buffalo zdolalo Floridu, no stratilo kapitána. Dahlin sa zranil a zápas nedohral

NHL
Boston Bruins - Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Góly: 6. Doan (Krebs), 16. Dahlin (Quinn, Thompson), 32. McLeod (Zellweger, Power), 48. Östlund (Benson, Quinn), 54. Thompson (Power, Krebs) – 11. Lundell (Ekblad, Vilmanis), 27. Reinhart, 34. Reinhart (B. Tkachuk, Jones)
Brankári: Ellis (27. Luukkonen) - Markström (21. Schmid), strely na bránku: 32:23.
Hokejisti Buffala si pripísali tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne NHL, keď v pondelkovom zápase zdolali doma Floridu 5:3.
Duel nedohral kapitán Sabres Rasmus Dahlin, ktorý v druhej tretine utrpel zranenie v hornej časti tela.
Švédsky obranca opustil ľad po tom, čo spadol na koleno pri strele z priestoru medzi kruhmi.
Predtým stihol streliť svoj druhý gól v sezóne, keď sa v 16. minúte presadil v presilovke. Hosťom nestačili ani dva presné zásahy Sama Reinharta.
VIDEO: Zostrih zápasu Buffalo - Florida
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