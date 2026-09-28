V kempe presvedčili. Do zostavy Bostonu sa prebojovali dvaja perspektívni hráči

Obranca Frederic Brunet a útočník James Hagens si vybojovali miesto v otváracom kádri Bostonu Bruins pred štartom novej sezóny NHL.
V pondelok to potvrdil generálny manažér klubu Don Sweeney.
Dvadsaťtriročný Brunet uspel v boji o miesto aj na úkor Fína Henriho Jokiharjua, ktorého Bruins umiestnili na waiver listinu.
Iba 19-ročný Hagens, sedmička draftu 2025, odohral v minulej sezóne za Boston dva zápasy a pripísal si jednu asistenciu.
Sweeney zároveň uviedol, že po návrate zo zranenia dostane väčší priestor v prvom tíme aj Matthew Poitras.