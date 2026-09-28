V kempe presvedčili. Do zostavy Bostonu sa prebojovali dvaja perspektívni hráči

James Hagens
James Hagens (Autor: SITA/AP)
TASR|28. sep 2026 o 19:55
ShareTweet0

Bruins dajú väčšiu šancu vlaňajšej sedmičke draftu.

Obranca Frederic Brunet a útočník James Hagens si vybojovali miesto v otváracom kádri Bostonu Bruins pred štartom novej sezóny NHL.

V pondelok to potvrdil generálny manažér klubu Don Sweeney.

Dvadsaťtriročný Brunet uspel v boji o miesto aj na úkor Fína Henriho Jokiharjua, ktorého Bruins umiestnili na waiver listinu.

Iba 19-ročný Hagens, sedmička draftu 2025, odohral v minulej sezóne za Boston dva zápasy a pripísal si jednu asistenciu.

Sweeney zároveň uviedol, že po návrate zo zranenia dostane väčší priestor v prvom tíme aj Matthew Poitras.

NHL

James Hagens
James Hagens
V kempe presvedčili. Do zostavy Bostonu sa prebojovali dvaja perspektívni hráči
dnes 19:55
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»V kempe presvedčili. Do zostavy Bostonu sa prebojovali dvaja perspektívni hráči