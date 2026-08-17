Verí v zisk majstrovského titulu. Kanadský búrlivák pokračuje v drese Žiliny

Kanadský hokejista Brenden Miller bude obliekať dres žilinských Vlkov aj v ročníku 2026/27. Po dvoch sezónach pod Dubňom 32-ročný obranca predĺžil spoluprácu o ďalší rok, pričom s tímom chce získať majstrovský titul v Tipsport lige.
Miller sa počas uplynulých dvoch sezón zaradil medzi defenzívne opory žilinského tímu. V ročníku 2025/26 nastúpil v základnej časti do 39 zápasov, v ktorých zaznamenal 2 góly a 14 asistencií. V šiestich dueloch play off zaznamenal bilanciu 1+1.
„S Brendenom sme po sezóne prebrali jeho silné stránky, ale aj oblasti, s ktorými sme v minulej sezóne neboli spokojní.
Počas leta na sebe zapracoval, prejavil záujem o návrat a chuť ukázať, že dokáže byť pre tím konzistentne prínosný.
Pri jeho návrate zohralo dôležitú úlohu akceptovanie jeho role v tíme, zmenený prístup a podpora kabíny. Je to ďalší krok k posilneniu defenzívy, pričom naďalej hľadáme ešte dvoch obrancov,“ vyjadril sa pre web Vlkov výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný.
Samotný Miller neskrýva najvyššie ambície: „Som nadšený, že sa vraciam späť do Žiliny a budem môcť opäť hrať pred takými vášnivými fanúšikmi.
Už sa neviem dočkať, kedy dorazím, začnem pracovať a rozbehnem to naplno. Verím, že sa nám podarí priniesť majstrovský titul do mesta, ktoré si ho naozaj zaslúži. Čoskoro sa vidíme.“
Miller bol v minulej sezóne najviac vylučovaným hráčom Žiliny. V 45 zápasoch nazbieral 90 trestných minút, čo tvorí v priemere jeden malý trest na zápas.