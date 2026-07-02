Návrat po siedmich sezónach v USA. Trenčín získal posilu do bránky, Radivojevič: Bol úspešný

Na snímke brankár Šimon Latkóczy počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
Na snímke brankár Šimon Latkóczy počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie. (Autor: TASR)
TASR|2. júl 2026 o 13:15
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Hral v prestížnej americkej univerzitnej súťaži NCAA.

Slovenský hokejový brankár Šimon Latkóczy sa stal hráčom HK Dukla Trenčín. Do materského klubu sa vrátil po siedmich sezónach, ktoré strávil v zámorských ligách.

Trenčiansky klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej stránke. Latkóczy by mal v nastávajúcej sezóne vytvoriť brankársku trojicu s Dávidom Hrenákom a Adamom Kukučkom.

„Veľmi sa teším, že sa môžem vrátiť do klubu, ktorý ma vychoval. Milujem toto mesto i ľudí žijúcich v ňom.

Po niekoľkých rokoch v USA som cítil, že návrat do Dukly bude pre mňa a pre môj rozvoj najlepšou voľbou. Tímu chcem pomôcť vrátiť sa na priečky, kam podľa môjho názoru patrí,“ uviedol Latkóczy.

Počas uplynulých štyroch sezón hral v prestížnej americkej univerzitnej súťaži NCAA, v sezóne 2025/2026 bol dokonca kapitán tímu, čo je pre brankára nezvyčajné.

„Uplynulé roky strávil na univerzite, kde bol veľmi úspešný. Verím, že v Trenčíne bude jedným z lídrov kabíny. Je to gólman, ktorý vyniká dynamikou, atletickosťou a moderným štýlom chytania.

Spolu s Dávidom Hrenákom a Adamom Kukučkom vytvoria veľmi silné slovenské trio," povedal športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.

Tipsport liga

Na snímke brankár Šimon Latkóczy počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
Na snímke brankár Šimon Latkóczy počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
Návrat po siedmich sezónach v USA. Trenčín získal posilu do bránky, Radivojevič: Bol úspešný
dnes 13:15
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