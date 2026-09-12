Psychické problémy riešil alkoholom. Brankár Edmontonu končí kariéru už v 29 rokoch

Kanadský brankár Connor Ingram ukončil v 29 rokoch hokejovú kariéru, počas ktorej sa potýkal s psychickými problémami a zaháňal ich alkoholom.
Opakovane preto absolvoval asistenčný program NHL a hráčskej asociácie NHLPA. Svoje rozhodnutie oznámil na instagrame.
"Nebuďte smutní, že to skončilo. Buďte radi, že sa to stalo. Vďaka, hokej, dlhujem ti to," napísal Ingram. Koniec jeho kariéry potvrdil aj agent Jason Davidson.
Ingram chytal v minulom ročníku NHL za Edmonton, ktorý po dvoch finálových účastiach tento rok vypadol hneď v 1. kole play off.
Predtým Ingram pôsobil v Utahu, Arizone a Nashville. Počas piatich sezón v elitnej lige nastúpil do 134 zápasov základnej časti a odchytal deväť stretnutí v play off.
V asistenčnom programe bol Ingram prvýkrát v roku 2021, keď obhajoval farby Nashvillu. Vtedy prehovoril o svojej nediagnostikovanej obsedantno-kompulzívnej poruche, ktorá ho doviedla k pitiu, aby sa vyrovnal s úzkosťami.
Znovu vyhľadal pomoc vlani po úmrtí matky, ktorá zomrela na rakovinu prsníka.