Bývalý skaut klubu NHL: Na hráčov som sa pýtal aj vrátnika, pomohol mi Demitra

Ako vyzerá práca skauta, čo na hráčoch sledujú a ako sa zo Slováka z Nemšovej stal zamestnanec klubu najlepšej hokejovej ligy?
Bývalý dlhoročný skaut Vancouver Canucks Branislav Puliš v podcaste Hokejový BOSS NHL odhalil trochu zo zákulisia NHL.
V rozhovore rekapituloval svoju 14-ročnú kariéru v profilige, prácu s hviezdami, objavovanie slovenských talentov a vysvetlil aj prečo charakter tvoril 99 percent úspechu.
Pomohli mu Demitra aj otec fínskeho prezidenta
Cesta Braňa Puliša do slávnej profiligy pripomína filmový príbeh. Všetko sa začalo letnou kondičnou prípravou hokejistov. Potom poslal životopis priamo do Centrálneho skautingu NHL.
Odpoveď prišla od Görana Stubba, šéfa Európskeho Central Scoutingu a zároveň otca fínskeho prezidenta.
„Volal mi a povedal mi, že sa chce so mnou stretnúť. Poslali mu môj životopis a povedal, že také niečo ešte nevideli,“ spomínal so smiechom Puliš a dodal, že sa najprv naživo stretli v Tatrách.
VIDEO: Najnovšia epizóda podcastu Hokejový BOSS NHL
Miesto v NHL však ešte zďaleka nemal.
„Keď mi prišla správa, že v St. Louis vyhodili skauta, išiel som za Paľom Demitrom. Ten sa tešil a vravel: ‚Ja ti to vybavím, budeš chodiť do St. Louis, bude sranda!‘ Paľo teda zavolal generálnemu manažérovi Blues, ale tam už mali nachystaného niekoho iného,“ opisoval svoju cestu do NHL Puliš.
Pomohol mu tak Göran Stubb, ktorý mu dohodol stretnutie s vedením Vancouveru. Na štvorhodinový pohovor v bratislavskom hoteli zobral aj svojho kamaráta, veterinára. Odpoveď však dlho neprichádzala.
„O mesiac mi volala klubová legenda Thomas Gradin: ‚Braňo, rozhodli sme sa, že ťa berieme.‘ Ja som išiel z Dubnice, akurát som bol v zákrute a skoro som sa vybúral. Pýtal sa ma, či to beriem, povedal som, že jasné. Mal som 32 rokov a to boli najkrajšie hokejové roky,“ spomínal.
Bližňák mal na NHL
Puliš mal v rámci svojej práce na starosti najmä oblasti Slovenska a Česka. Počas svojho pôsobenia v Canucks draftovali len jedného Slováka - Mária Bližňáka v roku 2005 z 205. miesta.
„Povedali mi, že to je bláznovstvo, čo som vyviedol. Povedal som im, že toho chlapca poznám z Dubnice a viem, aké má defenzívne schopnosti,“ obhajoval tento výber.
„Šéfskautovi som povedal, že je najlepšie brániaci center. Nie je najlepší hokejista, ale keď ho zoberieme v siedmom kole, nič sa nestane. Bráni za brankára, bráni za obrancov. Neskôr sme hrali finále Stanley Cupu a ak by hral inde, mal by už v zostave miesto. On bol potom pripravený na NHL, ale zobrala si ho Sparta. Nebol tu pre neho priestor.“
Bližňák v profilige nakoniec odohral len šesť duelov.
Talent videl aj v Erikovi Černákovi, ale Canucks sa k nemu nedostali. Puliš si ho všimol na Slovane Bratislava, keď mal nádejný obranca len 15 rokov.
„Vtedy trénoval juniorku Jožko Pethö a hovorí mi: ‚Braňo, zapamätaj si jedno: on bude hrať NHL.‘ Pýtam sa ho: ‚Prečo si to myslíš?‘ A on hovorí: ‚Je to jednoduché. Prvý v kabíne, posledný z kabíny, stará sa o hokejky, maká extra, má postavu aj povahu.‘ Jozef mal pravdu – Černák má dva Stanley Cupy s Tampou Bay,“ povedal Puliš.
Na hráčov sa pýtali aj vrátnika
Skautovanie na najvyššej úrovni nie je len o štatistikách a bodoch.
„Charakter je pre mňa 99 percent úspechu,“ vraví Puliš.
„Všetci vidíme, či vie hrať hokej a v NHL vedia hrať hokej všetci. Keď sa tam chce niekto dostať, musí byť pripravený po všetkých stránkach.“
Puliš počas sezóny videl 200 až 250 duelov ročne, pričom to pre neho bola popri vlastnej firme práca na polovičný úväzok.
Skutočná práca skauta sa však často odohráva mimo hlavnej tribúny a zápasových zápisníkov.
„Chodili sme pozerať aj na tréningy, lebo tréningová morálka je kľúčová. Preto sa komunikovalo s trénermi, manažérmi a samozrejme aj s vrátnikom na štadióne – či pozdraví, aký je ten chlapec, ako sa správa. To všetko je potom rozhodujúce, či ten hráč v NHL uspeje, alebo neuspeje.“
Slafkovský je obluda
Hoci je pre Puliša Vancouver srdcovou záležitosťou, na otázku, komu by dnes najviac želal celkový triumf v NHL, odpovedal možno prekvapivo.
„Ja by som Stanley Cup najviac prial Jankovi Gajdošíkovi a New Yorku Rangers. Za tú prácu, ktorú urobil pre NHL, pre Rangers a pre slovenský hokej. Všetkých nás učil, veď od roku 1992 robí skauta.“
Puliš stále rád sleduje mladíkov a oceňuje, že Gajdošík do Rangers dotiahol viacerých Slovákov. Tým posledným bol na tohtoročnom drafte Tomáš Chrenko mladší. Podľa Puliša by však mal ísť hrať do Ameriky. To, že ostal v Nitre, označil za chybu.
Bývalý skaut Canucks sa vyjadril aj k súčasnej najväčšej hviezde slovenského hokeja:
„Slafkovský je vynikajúci hráč. Ja som bol teraz v Košiciach, videl som ho tam, je to obluda, obrovský chlap. Ovečkin začínal tiež v takom veku. Ak Slafkovskému bude priať zdravie, aj on bude hrať dlho v NHL.“