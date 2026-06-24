Nezničiteľný Mezei pokračuje v kariére. Ikona Nitry podpísala novú zmluvu

Branislav Mezei
Branislav Mezei (Autor: TASR)
TASR|24. jún 2026 o 22:12
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V Nitre odohrá už trinástu sezónu za sebou.

Slovenský hokejový obranca Branislav Mezei bude aj v sezóne 2026/2027 pôsobiť v HK Nitra.

Bude to pre neho už 13. ročník za sebou vo farbách materského klubu. Nitriansky klub informoval o pokračovaní spolupráce s kapitánom majstrovského tímu na oficiálnej stránke.

Mezei oslávi v úvode sezóny 2026/2027 už 46. narodeniny. Do Nitry sa vrátil v ročníku 2014/2015 a odvtedy s ňou získal tri majstrovské tituly (2016, 2024, 2026). Spoločne s Filipom Bajtekom sú jediní dvaja hráči, ktorí boli pri všetkých troch tituloch „corgoňov.“

Mezei odohral v základnej časti sezóny 2025/2026 32 zápasov, v ktorých získal päť kanadských bodov za asistencie.

V 16 dueloch play off mal bilanciu 0+1. V slovenskej extralige doteraz absolvoval celkovo 727 zápasov, v ktorých nazbieral 210 kanadských bodov.

Tipsport liga

Branislav Mezei
Branislav Mezei
Nezničiteľný Mezei pokračuje v kariére. Ikona Nitry podpísala novú zmluvu
st 22:12
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