Florida prišla o dôležitého a skúseného útočníka. Bude potrebovať nejaký čas, hovorí tréner

Brad Marchand.
Brad Marchand. (Autor: TASR/AP)
ČTK|18. sep 2026 o 07:46
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V minulej sezóne vynechal 30 zápasov a podrobil sa nešpecifikovanému zákroku.

Útočník Brad Marchand z Floridy vynechá minimálne prvý mesiac novej sezóny NHL. Tridsaťosemročný hokejista sa stále zotavuje po operácii. Panthers o tom informovali na začiatku tréningového kempu.

Marchand v minulej sezóne vynechal 30 zápasov a podrobil sa nešpecifikovanému zákroku.

„Celý október bude rehabilitovať,“ povedal tréner Floridy Paul Maurice. „Potom bude možno hneď pripravený hrať, alebo bude potrebovať ešte nejaký čas,“ dodal.

Marchand, ktorý v roku 2025 pomohol Floride k zisku Stanleyho pohára, v minulej sezóne odohral 52 zápasov a zaznamenal 27 gólov a 27 asistencií.

Pred príchodom do Panthers pôsobil v Bostone, s ktorým získal Stanleyho pohár v roku 2011.

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