Florida prišla o dôležitého a skúseného útočníka. Bude potrebovať nejaký čas, hovorí tréner

Útočník Brad Marchand z Floridy vynechá minimálne prvý mesiac novej sezóny NHL. Tridsaťosemročný hokejista sa stále zotavuje po operácii. Panthers o tom informovali na začiatku tréningového kempu.
Marchand v minulej sezóne vynechal 30 zápasov a podrobil sa nešpecifikovanému zákroku.
„Celý október bude rehabilitovať,“ povedal tréner Floridy Paul Maurice. „Potom bude možno hneď pripravený hrať, alebo bude potrebovať ešte nejaký čas,“ dodal.
Marchand, ktorý v roku 2025 pomohol Floride k zisku Stanleyho pohára, v minulej sezóne odohral 52 zápasov a zaznamenal 27 gólov a 27 asistencií.
Pred príchodom do Panthers pôsobil v Bostone, s ktorým získal Stanleyho pohár v roku 2011.