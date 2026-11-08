VIDEO: Tkachuk sa bil už po úvodnom buly. Rozhodcovia rozdali až 126 trestných minút

NHL
Boston Bruins - Florida Panthers 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Góly: 5. Lindholm (Mittelstadt, McAvoy), 7. Eyssimont (Minten), 16. Geekie (Pastrňák, Zacha), 41. Peterka (Pastrňák, Zacha) - 19. Verhaeghe (B. Tkachuk, M. Tkachuk)
Brankári: Markström - Swayman, strely na bránku: 36:41
Hokejisti Bostonu triumfovali v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL nad Floridou 4:1 a predĺžili víťaznú sériu na štyri stretnutia.
Duel poznačili viaceré bitky a početné šarvátky, v ktorých boli najaktívnejší na domácej strane Mark Kastelic s Nikitom Zadorovom (obaja 17 trestných minútch) a v drese hostí im sekundovali bratia Brady (25 min) a Matthew Tkachukovci (16 min).
Celkovo rozhodcovia rozdali 126 trestných minút (72:54).
VIDEO: Úvodná bitka Tkachuk - Zadorov
Dôležitý základ položili Bruins v prvej tretine, v ktorej skórovali trikrát. Hostia v nej síce znížili presilovkovým gólom Cartera Verhaegheho, ďalší gól im už však nepadol.
V druhej tretine sa nestrelil ani jeden gól a v tretej Boston pridal štvrtý. Medzi strelcov domácich patrili Elias Lindholm, JJ Peterka a Morgan Geekie, ktorý skóroval v presilovke.
Dve asistencie pripísal David Pastrňák, ktorý sa spolu s Lindholmom dostal do trojice hviezd zápasu (druhá a tretia hviezda). Lindholm vyhral aj 22 z 32 buly.
Florida mala viac striel (41:36), no premenila iba jednu, kým Boston až štyri. Domáci boli lepší na buly (64 %), hostia v hitoch (38:13). V presilovkách uspeli obe mužstvá raz, Boston z deviatich a Florida z piatich príležitostí.
Bruins majú po 13 víťazstvách prvé miesto v Atlantickej divízii a vo Východnej konferencii sú druhí za vedúcim Carolinou. Florida, ktorá je v konferencii ôsma, má bilanciu 9 víťazstiev a 7 prehier.
Obe mužstvá sa opäť stretnú 9. decembra na ľade Floridy a o týždeň neskôr, 16. decembra, v Bostone. Už v noci na piatok privíta Boston doma Montreal.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: