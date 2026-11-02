ONLINE: Boston Bruins - Vegas Golden Knights dnes, NHL LIVE (Kmec)

Hokejisti tímov Boston Bruins a Vegas Golden Knights dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Vegas by mohol debutovať v NHL slovenský obranca Jozef Viliam Kmec.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Boston Bruins - Vegas Golden Knights dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, utorok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
03.11.2026 o 01:00
Boston
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vegas
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: