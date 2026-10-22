Útočník Bostonu podpísal nový kontrakt. Klub si poistil jeho služby na ďalšie tri roky

Marat Chusnutdinov strila gól.
Marat Chusnutdinov strila gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. okt 2026 o 10:50
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Ruský krídelník podpísal kontrakt za 11,85 milióna dolárov, ktorý začne platiť od budúceho ročníka.

Ruský hokejista Marat Chusnutdinov podpísal nový trojročný kontrakt s klubom zámorskej NHL Boston Bruins.

Zmluva dvadsaťštyriročného útočníka v celkovej hodnote 11,85 milióna amerických dolárov vstúpi do platnosti od budúcej sezóny.

Chusnutdinovovi stále platí dvojročný kontrakt na 1,85 milióna USD, ktorý podpísal s Bostonom 29. júna 2025.

Od júla budúceho roka sa mohol stať obmedzeným voľným hráčom. Chusnutdinov má v tejto sezóne na konte päť bodov (2+3) v 10 zápasoch. V uplynulom ročníku si vytvoril kariérové maximá v počte gólov (15), asistencií (18) aj bodov (33).

V drafte 2020 si ho vybrala v druhom kole z celkovej 37. pozície Minnesota Wild.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Marat Chusnutdinov strila gól.
Marat Chusnutdinov strila gól.
Útočník Bostonu podpísal nový kontrakt. Klub si poistil jeho služby na ďalšie tri roky
dnes 10:50
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