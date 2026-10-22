Útočník Bostonu podpísal nový kontrakt. Klub si poistil jeho služby na ďalšie tri roky

Ruský hokejista Marat Chusnutdinov podpísal nový trojročný kontrakt s klubom zámorskej NHL Boston Bruins.
Zmluva dvadsaťštyriročného útočníka v celkovej hodnote 11,85 milióna amerických dolárov vstúpi do platnosti od budúcej sezóny.
Chusnutdinovovi stále platí dvojročný kontrakt na 1,85 milióna USD, ktorý podpísal s Bostonom 29. júna 2025.
Od júla budúceho roka sa mohol stať obmedzeným voľným hráčom. Chusnutdinov má v tejto sezóne na konte päť bodov (2+3) v 10 zápasoch. V uplynulom ročníku si vytvoril kariérové maximá v počte gólov (15), asistencií (18) aj bodov (33).
V drafte 2020 si ho vybrala v druhom kole z celkovej 37. pozície Minnesota Wild.
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