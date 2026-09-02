Na konte má dva tituly. Stálica extraligy končí kariéru, pri hokeji ale zostáva

Dalibor Bortňák (vľavo)
Dalibor Bortňák (vľavo) (Autor: archív)
TASR|2. sep 2026 o 15:50
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S kariérou sa lúči v 35 rokoch.

Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčsku kariéru. Po nej by mal naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne 2025/2026. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Bývalý stredný útočník odohral prevažnú časť profesionálnej kariéry v slovenskej extralige.

Tri roky strávil v kanadskej juniorskej súťaži WHL, pôsobil aj v Liberci a v Linzi. Na Slovensku postupne nastupoval za Zvolen, Košice, Banskú Bystricu, Nitru, Slovan Bratislava, Poprad, Spišskú Novú Ves, Trenčín a Prešov.

V rokoch 2017 a 2018 získal v drese Banskej Bystrice majstrovské tituly. Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 18 a 20 rokov.

Tipsport liga

Dalibor Bortňák (vľavo)
Dalibor Bortňák (vľavo)
Na konte má dva tituly. Stálica extraligy končí kariéru, pri hokeji ale zostáva
dnes 15:50
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