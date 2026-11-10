Valábik o návrate Rusov: Pri pohľade na ich dres mi je na zvracanie. Nenastúpil by som proti nim

Návrat ruských reprezentácií na medzinárodnú scénu patrí v posledných dňoch medzi najdiskutovanejšie témy nielen vo svetovom hokeji.
Športový arbitrážny súd (CAS) 30. októbra rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí umožniť Rusku účasť na svetových šampionátoch v sezóne 2026/27.
Rozhodnutie vyvolalo odpor viacerých európskych krajín. Fínsko, Švédsko, Česko, Nórsko, Dánsko, Lotyšsko či Rakúsko už deklarovali, že odmietajú nastúpiť proti ruským reprezentáciám. IIHF síce s verdiktom nesúhlasí, no oznámila, že podniká kroky na jeho vykonanie.
Otázniky zostávajú aj nad postojom Slovenska. SZĽH zatiaľ neoznámil, či by reprezentácia v prípade návratu Ruska odmietla vzájomný zápas.
V platnosti zostáva vyjadrenie zväzu z konca októbra: „Slovenský zväz ľadového hokeja rešpektuje rozhodnutie príslušných medzinárodných orgánov a bude čakať na ďalší postup, ktorý v tejto veci prijme Rada IIHF."
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Svoj pohľad na citlivú tému ponúkol aj bývalý slovenský reprezentant a hokejový expert Boris Valábik v najnovšej epizóde podcastu Hokejový BOSS.
Proti Rusom by nenastúpil
Valábik na úvod zdôraznil, že rozhodnutie CAS treba odlišovať od morálneho hodnotenia celej situácie.
„Je to právne rozhodnutie a nie morálne rozhodnutie, to si treba uvedomiť,“ povedal.
Sám pritom neskrýval, že predstava opätovnej účasti ruských reprezentácií na medzinárodných turnajoch je preňho neprijateľná.
„Mám právo mať pocit, že mi je na zvracanie pri predstave, že uvidím ruský dres na ľade. A ktokoľvek mi to právo chce zobrať, môžete si trhnúť nohou, lebo vy ste mali právo na všetko možné, tak na toto - na vlastný pocit - mám právo aj ja.“
Bývalý obranca zároveň otvorene priznal, že ak by bol stále aktívnym hráčom, za súčasných okolností by proti Rusku nastúpiť odmietol.
„S mojím mozgom a z tých informácií, ktoré mám, si neviem predstaviť, že by som proti Rusom nastúpil. A už vôbec si neviem predstaviť, že by som ich mal radšej ako svoj vlastný národ a svoju rodinu.“
Valábik svoj postoj vysvetľoval predovšetkým pokračujúcou ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine a hrozbami, ktoré podľa neho predstavitelia Ruska adresujú európskym krajinám.
„V prvom rade som Európan, som Slovák, mne ide o záujmy Slovenska. A keď sa niekto mne a mojim deťom vyhráža jadrovými zbraňami, neviem, čo by sa muselo stať, aby som tomu, kto sa mi vyhráža, že vykynoží celý môj národ jadrovou zbraňou, fandil.“
Pripomenul tiež vojnové zločiny a utrpenie civilného obyvateľstva na Ukrajine.
„Kto sleduje to, čo sa deje, unášanie detí, Buču a podobne, tak nemôže byť nadšený z toho, že uvidí ruský dres kdekoľvek. Pre mňa dve zlé sa nerovnajú jednej dobrej.“
Ruských spoluhráčov sa zastával
Valábik zároveň odmietol, že by jeho postoj vychádzal z osobnej nevraživosti voči ruským hokejistom.
Počas kariéry v Severnej Amerike mal viacero ruských spoluhráčov, s ktorými dobre vychádzal a ktorých sa podľa vlastných slov v minulosti zastával. Jeho vnímanie sa však zásadne zmenilo po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
„Neexistuje výhovorka, dôvod ani ospravedlnenie na to, že ideš zabíjať deti a unášať deti z druhej krajiny a ideš ju okupovať. Na to neexistuje pre zdravého človeka nejaký rozumný argument,“ vyhlásil.
Bývalý reprezentant nesúhlasí ani s často opakovaným tvrdením, že politika do športu nepatrí.
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„Každý, kto mi začne rozprávať, že neťahajme politiku do športu, musí si najprv prečítať to vyjadrenie a až potom si už nemôže otvoriť ústa. Politika v tom športe proste je a bodka, a nikdy sa to nezmení. Od čias Hitlera, od čias olympijských hier v Grécku.“
V diskusii sa dotkol aj otázky kolektívnej zodpovednosti. Hoci pripúšťa, že jednotliví športovci nemusia niesť osobnú vinu za rozhodnutia predstaviteľov svojho štátu, podľa neho sa následkom nemôžu vždy vyhnúť.
„Tak ako máš tím a ten tím dostane penalizáciu tri body na konci sezóny a ty si nič nespravil, ale musíš trpieť, tak bohužiaľ je to tím a mali by podľa mňa znášať následky svojho tímu.“
Slovákov v KHL kritizovať nechcel
Osobitnou témou diskusie boli slovenskí hokejisti pôsobiaci v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), ktorí po začiatku vojny na Ukrajine čelili kritike za pokračovanie kariéry v Rusku.
V aktuálnej sezóne v súťaži pôsobia Adam Ružička, Adam Liška, Christián Jaroš a Mário Grman. Slovenský zväz ľadového hokeja navyše na rozdiel od viacerých európskych federácií umožňuje hráčom z KHL reprezentovať.
Valábik vysvetlil, prečo sa v minulosti rozhodol slovenských hokejistov pôsobiacich v Rusku verejne nekritizovať.
„Slovenských hráčov z KHL som nekritizoval, pretože sú to Slováci, to sú moji chalani, to je môj tím. Ich prístup k informáciám nemohol byť taký ako môj, lebo by sa rozhodli tam neísť. Verejne som ich odmietol zhodiť.“
Zároveň však zdôraznil, že od ľudí, ktorí rozhodujú o smerovaní slovenského hokeja, očakáva jasné stanovisko.
„Ale teraz už prišiel čas na rozhodnutie od ľudí, ktorí majú povinnosť byť informovaní a mať Slovensko na prvom mieste, čo sa týka morálnych zásad a hodnôt.“
Rusnák: Šport by mal spájať
Odlišný pohľad do diskusie priniesol bývalý hokejista Ondrej Rusnák.
Aj on jednoznačne odsúdil ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine, no zároveň sa zamyslel nad tým, či by práve šport nemohol v budúcnosti pomôcť obnoviť vzťahy medzi krajinami.
„Mám úplne jasno v tom, že viem, kto koho napadol, že Rusko napadlo Ukrajinu,“ zdôraznil.
Následne však ponúkol aj druhú stranu svojho pohľadu.
„Na druhej strane, keď poviem názor, že v tom blázinci, čo sa deje vo svete, by šport mal byť nejakým prvým, kde by sa to mohlo začať spájať...“
Valábik s touto úvahou nesúhlasil. Podľa neho nemožno očakávať, že šport bude nástrojom zmierenia, pokiaľ pokračuje vojenská agresia a utrpenie civilistov na Ukrajine.