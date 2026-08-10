Z Francúzska mieri na Slovensko. Ukrajinec prišiel na skúšku do Košíc

Vedenie slovenského hokejového klubu HC Košice sa dohodlo na mesačnej skúške s ukrajinským útočníkom Bohdanom Panasenkom.
Dvadsaťtriročný krídelník prichádza do metropoly východu po pôsobení vo francúzskom Gape v tamojšej najvyššej súťaži Ligue Magnus.
Účastník Tipsport ligy o tom v pondelok informoval na svojej facebookovej stránke.
Panasenko dokáže nastupovať na ľavom aj pravom krídle. Počas doterajšej kariéry zbieral skúsenosti v zahraničných ligách AlpsHL, NAHL, no najdlhšie pôsobil v lotyšských súťažiach.
V minulej sezóne si v drese Gapu pripísal 17 bodov (2+15) v 17 zápasoch základnej časti, v súbojoch o udržanie pridal tri góly a tri asistencie v šiestich stretnutiach.
Útočník Keltie Jeri-Leon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. Dvadsaťšesťročný Kanaďan zamieri do Európy prvýkrát vo svojej kariére, doteraz pôsobil výlučne v zámorí. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.
Jeri-Leon odohral minulú sezónu za tím Iowa Heartlanders, v 59 stretnutiach zaznamenal 15 gólov a 17 asistencií.
Predtým nastupoval v juniorskej WHL, v ECHL obliekal aj dresy Maine Mariners, Wheeling Nailers, Rapid City Rush a Savannah Ghost Pirates a pripísal si v nej viac než 300 štartov.
V sezóne 2021/2022 nastúpil aj v šiestich dueloch v AHL za mužstvá Providence Bruins a Abbotsford Canucks.