Z hráča na skúške je nová posila Toronta. Obranca podpísal ročnú zmluvu

Americký hokejista Nick Blankenburg podpísal s Torontom Maple Leafs ročnú zmluvu na 1,4 milióna dolárov, informoval v nedeľu portál TSN.
Predtým bol 28-ročný obranca neobmedzeným voľným hráčom a do tréningového kempu „javorových listov“ pred štartom novej sezóny zámorskej NHL prišiel na skúšku.
Blankenburg zaznamenal v uplynulej sezóne v drese Colorada Avalanche osem gólov a celkovo 24 bodov v 61 zápasoch.
Na ľade pritom v priemere strávil 12 minút a 2 sekundy na zápas. V piatich dueloch play off pridal jeden gól.
V NHL má na konte celkovo 181 zápasov základnej časti a play off, v ktorých si pripísal 59 bodov (19+40). Počas kariéry obliekal dresy Columbusu Blue Jackets, Nashvillu Predators a Colorada Avalanche.