Z hráča na skúške je nová posila Toronta. Obranca podpísal ročnú zmluvu

Nick Blankenburg
Nick Blankenburg (Autor: X/ Gino Hard)
TASR|28. sep 2026 o 10:38
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V NHL má na konte celkovo 181 zápasov základnej časti a play off.

Americký hokejista Nick Blankenburg podpísal s Torontom Maple Leafs ročnú zmluvu na 1,4 milióna dolárov, informoval v nedeľu portál TSN.

Predtým bol 28-ročný obranca neobmedzeným voľným hráčom a do tréningového kempu „javorových listov“ pred štartom novej sezóny zámorskej NHL prišiel na skúšku.

Blankenburg zaznamenal v uplynulej sezóne v drese Colorada Avalanche osem gólov a celkovo 24 bodov v 61 zápasoch.

Na ľade pritom v priemere strávil 12 minút a 2 sekundy na zápas. V piatich dueloch play off pridal jeden gól.

V NHL má na konte celkovo 181 zápasov základnej časti a play off, v ktorých si pripísal 59 bodov (19+40). Počas kariéry obliekal dresy Columbusu Blue Jackets, Nashvillu Predators a Colorada Avalanche.

NHL

Nick Blankenburg
Nick Blankenburg
Z hráča na skúške je nová posila Toronta. Obranca podpísal ročnú zmluvu
dnes 10:38
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