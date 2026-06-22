Sieň slávy NHL sa rozrastie o brankárske legendy. Po 15 rokoch sa dočkal aj Tkachuk

Carey Price.
Carey Price. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. jún 2026 o 21:52
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Do Siene slávy vybrali aj Patricea Bergerona.

Bývalého amerického hokejistu Keitha Tkachuka uvedú do Hokejovej siene slávy v Toronte. Dočkal sa viac ako pätnásť rokov po skončení hráčskej kariéry v NHL. 

Tkachuka zvolili v pondelok, menej než 24 hodín po tom, ako sa jeho synovia stali spoluhráčmi. Brady Tkachuk totiž zamieril výmenou z Ottawy na Floridu, kde sa pripojil k staršiemu bratovi Matthewovi.

Štyridsaťdeväťročný Tkachuk, známy aj pod prezývkou „Walt“, patril medzi najvýraznejších silových útočníkov svojej éry.

V 1290 zápasoch NHL vrátane play off nazbieral 1121 bodov v dresoch Winnipegu, Phoenixu, St. Louis a Atlanty. S reprezentáciou USA triumfoval na Svetovom pohári 1996.

„Mal som požehnanie hrať v najlepšej športovej lige na svete. V dobrých aj zlých časoch to bola vždy najlepšia možná skúsenosť,“ uviedol K. Tkachuk podľa agentúry AP. 

Do Siene slávy vybrali aj Patricea Bergerona, ktorý získal s Bostonom v roku 2011 Stanleyho pohár a šesťkrát dostal Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka NHL. Medzi ocenenými sú aj bývalí brankári Carey Price a Pekka Rinne.

V novembri uvedú do siene slávy aj priekopníčku amerického ženského hokeja Cindy Curleyovú a funkcionára Briana Burkea.

Bergerona, ktorý strávil celú kariéru v Bostone Bruins, zvolili do hokejovej dvorany hneď pri prvej možnej príležitosti.

NHL

Carey Price.
Carey Price.
Sieň slávy NHL sa rozrastie o brankárske legendy. Po 15 rokoch sa dočkal aj Tkachuk
dnes 21:52
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