Počas letu z Utahu mal zdravotný kolaps. Kanadský útočník by mal byť už v poriadku

Kanadský hokejový útočník Ben Kindel je späť v Pittsburghu a zotavuje sa. Devätnásťročný hráč zažil začiatkom tohto týždňa zdravotný kolaps počas letu Penguins z Utahu.
Generálny manažér klubu NHL Kyle Dubas podľa agentúry AP vo štvrtok uviedol, že Kindel skolaboval približne desať minút po tom, ako lietadlo odletelo zo Salt Lake City.
Stroj sa následne otočil a núdzovo pristál na letisku. Kindela previezli sanitkou do neďalekej nemocnice, kde si ho nechali na pozorovanie. V stredu ho prepustili.
Podľa Dubasa išlo o vazovagálnu príhodu, pri ktorej dochádza k prudkému poklesu srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Hráč vo štvrtok absolvoval ďalšie vyšetrenia v tréningovom komplexe tímu.
Klub zaradil útočníka, ktorého si vybral v prvom kole draftu v roku 2025, na listinu zranených.
Dubas poznamenal, že Kindel v minulosti nikdy neskolaboval. Hoci termín jeho návratu zatiaľ nie je známy, Dubas dodal, že „tučniaci“ optimisticky veria, že 19-ročný Kanaďan by sa mohol vrátiť k tréningu do konca víkendu, v závislosti od výsledkov vyšetrení.
Kindel odohral v tejto sezóne za Pittsburgh deväť z desiatich zápasov. Zaznamenal v nich štyri body za dva góly i asistencie.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: