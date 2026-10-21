Mladý hráč Penguins mal nešpecifikované zdravotné komplikácie, musel byť hospitalizovaný

Hokejista Pittsburghu Penguins Ben Kindel.
Hokejista Pittsburghu Penguins Ben Kindel. (Autor: SITA/AP)
TASR|21. okt 2026 o 10:10
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Okrem toho, že je zďaleka najmladší hráč tímu, patrí aj medzi najobľúbenejších v šatni.

Hokejový útočník Pittsburghu Penguins Ben Kindel mal po utorkovom odlete tímu zo Salt Lake City bližšie nešpecifikované zdravotné komplikácie.

Kindelovi pomáhal na palube zdravotný personál tímu a po následnom pristátí ho sanitka previezla do nemocnice.

Tím zámorskej NHL vo vyhlásení uviedol, že 19-ročný Kanaďan je „pri vedomý a v stabilizovanom stave.“

Kindel vynechal prvý zápas sezóny pre zranenie v dolnej časti tela, ale v nasledujúcich deviatich dueloch nastúpil a zaznamenal dva góly a dve asistencie.

Okrem toho, že je zďaleka najmladší hráč Penguins, patrí podľa portálu The Athletic aj medzi najobľúbenejších v šatni.

Počas série štyroch vonkajších zápasov inkasoval niekoľko tvrdých hitov, no po prehre Penguins 4:5 s Utahom pôsobil dobre naladeným dojmom.

Po zápase sa krátko rozprával aj s novinármi o tom, ako v posledných sekundách takmer strelil vyrovnávajúci gól.

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