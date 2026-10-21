Mladý hráč Penguins mal nešpecifikované zdravotné komplikácie, musel byť hospitalizovaný

Hokejový útočník Pittsburghu Penguins Ben Kindel mal po utorkovom odlete tímu zo Salt Lake City bližšie nešpecifikované zdravotné komplikácie.
Kindelovi pomáhal na palube zdravotný personál tímu a po následnom pristátí ho sanitka previezla do nemocnice.
Tím zámorskej NHL vo vyhlásení uviedol, že 19-ročný Kanaďan je „pri vedomý a v stabilizovanom stave.“
Kindel vynechal prvý zápas sezóny pre zranenie v dolnej časti tela, ale v nasledujúcich deviatich dueloch nastúpil a zaznamenal dva góly a dve asistencie.
Okrem toho, že je zďaleka najmladší hráč Penguins, patrí podľa portálu The Athletic aj medzi najobľúbenejších v šatni.
Počas série štyroch vonkajších zápasov inkasoval niekoľko tvrdých hitov, no po prehre Penguins 4:5 s Utahom pôsobil dobre naladeným dojmom.
Po zápase sa krátko rozprával aj s novinármi o tom, ako v posledných sekundách takmer strelil vyrovnávajúci gól.
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