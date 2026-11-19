Američan Ben Johnson hral hokej na Slovensku v Nových Zámkoch, Michalovciach aj v Spišskej Novej Vsi.
Jeho štvrtou zastávkou bude Prešov, aj keď zatiaľ len na skúšobný kontrakt. Kreatívny center v 133 zápasoch slovenskej extraligy zaznamenal 89 bodov za 32 gólov a 57 asistencií.
Skúsenosti má aj zo zámorskej AHL a ECHL, pričom v roku 2012 bol draftovaný klubom New Jersey Devils v treťom kole z celkového 90. miesta.
"Je to fyzicky dobre disponovaný útočník, ktorý dokáže byť dôrazný v osobných súbojoch a priniesť do hry potrebnú energiu.
V našej lige už viackrát ukázal, že dokáže byť rozdielovým hráčom.
Do Prešova prichádza s chuťou hrať a veríme, že na svoje predchádzajúce výkony nadviaže aj v červeno-čiernych farbách a pomôže nášmu tímu," napísal HC Prešov na svojom profile na facebooku.
Johnson zatiaľ naposledy hral súťažne hokej za Spišskú Novú Ves v sezóne 2024/2025. Z minulej sezóny pri jeho mene svieti iba jeden zápas v americkej súťaži FPHL v tíme Baton Rouge Zydeco a v tejto sezóne neodohral dosiaľ žiadny súťažný duel.
Johnson by sa mal podľa klubového facebooku Prešova predstaviť už v piatkovom domácom zápase 20. kola Tipsport ligy proti Spišskej Novej Vsi ako aj o deň neskôr rovnako doma v predohrávke 21. kola proti Slovanu Bratislava.
Prešov nedávno v Trenčíne zaznamenal prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne, keď otočil zápas z 0:3 na 4:3 po predĺžení.
V tabuľke sú zverenci fínskeho kouča Tommiho Hämäläinena stále na poslednom mieste s mankom 10 bodov na predposledný Zvolen a 11 bodov na Michalovce na 10. priečke.
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